計畫近8年 核桃市商務園區民意徵詢 4/3截止

商務園區擬建的四棟建築，建築總面積約爲41萬4778平方呎，多層建築的大部分將用作倉庫和物流配送。（核桃市府提供）

核桃 市近年最大的商務園區建設計畫進入最後一周的公眾意見反饋階段，居民可在4月3日下午5時之前對園區建設計畫和環境影響評估報告提出意見和建議。

「Walnut Business Park」的綜合開發項目，位於核桃市Valley Boulevard和Lemon Avenue的東北角。（核桃市府提供）

此項被稱為核「Walnut Business Park」的綜合開發項目，位於核桃市Valley Boulevard和Lemon Avenue的東北角，占地25英畝，也是核桃市最近15年最大的商務園區開發項目，從2017年開始擬建，到目前進入最後居民環評公聽，前後將近八年。

商務園區擬建地區目前狀況。（核桃市府提供）

据核桃市府經理辦公室介紹，商務園區擬建的四棟建築，建築總面積約為41萬4778平方呎，多層建築的大部分將用作倉庫和物流配送。倉庫倉儲和配送的主要產品主要為商業和輕工業用途，包括牛肉乾製造商、香腸製造商、屋頂材料供應商、汽車車身修理設備廠、比薩餐廳、墨西哥 食品供應商店、汽車租賃辦公室和寵物 食品供應商店等經營的產品。

商務園區擬建的四棟建築，建築總面積約爲41萬4778平方呎，多層建築的大部分將用作倉庫和物流配送。（核桃市府提供）

四棟建築將由混凝土建成，其中包括39萬2490平方呎的倉儲空間，以及約2萬2290平方呎的辦公室/零售空間。整個商務園區將包括1097個停車位，以及約11萬5026平方呎的綠化帶和花園區。

商務園區擬建的四棟建築，建築總面積約爲41萬4778平方呎，多層建築的大部分將用作倉庫和物流配送。（核桃市府提供）

核桃市府經理辦公室表示，核桃市多次評為全美「最適合人居」的小美城市，但由於多年來大型商業欠缺，商業稅收並不豐厚，因此希望有效整合城市周邊土地，增加商業增值密度。

市府將在4月3日下午5時之前徵求居民書面對開發案的意見和建議，可通過電子郵件遞交市府社區發展執行經理Joelle Guerra，[email protected]。