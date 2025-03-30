計畫近8年 核桃市商務園區民意徵詢 4/3截止
核桃市近年最大的商務園區建設計畫進入最後一周的公眾意見反饋階段，居民可在4月3日下午5時之前對園區建設計畫和環境影響評估報告提出意見和建議。
此項被稱為核「Walnut Business Park」的綜合開發項目，位於核桃市Valley Boulevard和Lemon Avenue的東北角，占地25英畝，也是核桃市最近15年最大的商務園區開發項目，從2017年開始擬建，到目前進入最後居民環評公聽，前後將近八年。
据核桃市府經理辦公室介紹，商務園區擬建的四棟建築，建築總面積約為41萬4778平方呎，多層建築的大部分將用作倉庫和物流配送。倉庫倉儲和配送的主要產品主要為商業和輕工業用途，包括牛肉乾製造商、香腸製造商、屋頂材料供應商、汽車車身修理設備廠、比薩餐廳、墨西哥食品供應商店、汽車租賃辦公室和寵物食品供應商店等經營的產品。
四棟建築將由混凝土建成，其中包括39萬2490平方呎的倉儲空間，以及約2萬2290平方呎的辦公室/零售空間。整個商務園區將包括1097個停車位，以及約11萬5026平方呎的綠化帶和花園區。
核桃市府經理辦公室表示，核桃市多次評為全美「最適合人居」的小美城市，但由於多年來大型商業欠缺，商業稅收並不豐厚，因此希望有效整合城市周邊土地，增加商業增值密度。
市府將在4月3日下午5時之前徵求居民書面對開發案的意見和建議，可通過電子郵件遞交市府社區發展執行經理Joelle Guerra，[email protected]。
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