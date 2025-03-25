市場競爭加劇 洛杉磯租屋面臨挑戰

最新研究顯示，2025年初大洛杉磯租賃市場競爭加劇。（記者啟鉻／攝影）

據KTLA電視台報導，全美公寓搜索平台RentCafe最新研究報告顯示，2025年初，洛杉磯大都會 區租賃市場競爭激烈程度顯著上升。儘管新公寓供應有所增加，但租戶在尋找合適住房時仍面臨諸多挑戰。

報告指出，由於年初洛杉磯大規模野火肆虐，洛縣東部地區，包括洛市（Los Angeles）、長堤 （Long Beach）、巴沙迪那（Pasadena)、波莫那（Pomona）及唐尼（Downey）等地，以及西部地區包括聖塔蒙尼卡（Santa Monica)、瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）、庫爾富（Culver City ）和英格伍（Inglewood）的租賃市場競爭均顯示加劇。

洛杉磯縣東部，租約續簽率為51.4%，較去年47.6%略有上升，顯示出租戶更傾向於尋求穩定的居住環境。專家表示，這一趨勢反映出租戶對於長期居住的需求有所增長，而非短期搬遷。

RentCafe分析師指出，但目前市場供應的增長幅度較為有限。東部地區公寓入住率達96%，但每個空缺單位平均有13名潛在租戶爭奪，顯示出租賃市場的競爭激烈。

洛杉磯縣西部，租戶也面臨相同尋租壓力。據RentCafe統計，西部地區的租約續簽率上升至41.6%，高於2024年初的37.6%。然而，這一區域的新公寓供應卻大幅下降，新增單位僅為0.18%，遠低於2024年同期的0.57%。西部地區的入住率為93%，並且每個可租單位平均有八名潛在租戶競爭。專家指出，西洛杉磯地區的供應短缺與需求強勁之間的不平衡同樣是租戶面臨的一大挑戰。