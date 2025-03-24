洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談

洛杉磯縣警局與鑽石吧市府計劃在春季和秋季陸續舉辦四次警民安全交流座談會，呼籲居民踴躍參與。（洛縣警局鑽石吧分局提供）

有的放矢地改善城市公共安全，洛杉磯縣警局與鑽石吧 市府計畫在春季和秋季陸續舉辦四次警民安全交流座談會，呼籲居民踴躍參與。

見面座談活動的日期初步定為3月26日、4月30日、9月24日和10月29日，每次時間都在傍晚6點至8點，地點為鑽石吧市政廳（Diamond Bar City Hall），21810 Copley Drive。

鑽石吧市府表示，座談會除了聽取警方的服務計畫，民眾還可直接向警方反應對社區安全的意見和建議。四場活動都將提供免費茶點和贈品，所有13歲及以上的與會者都將獲得一張抽獎券，有機會贏獎品。

由於場地有限，參加活動需提前線上註冊：www.diamondbarca.gov/ltps。詳情可聯絡鑽石吧市府社區關係部門909-839-7019，或電郵[email protected]。

與此同時，鑽石吧/核桃 警局目前正在網上開展社區公共安全民調 活動。民調的30多個問題包括民眾對警員服務的滿意度、社區犯罪受害體驗、警員執法體驗、得到或未及時得到幫助以及對警員的期望和偏好等。所有回應均為匿名，民調將持續到4月30日，網址為 www.diamondbarca.gov/lasd2025。