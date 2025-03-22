詐騙雷德蘭長者 歹徒假冒FBI幹員二次取款被逮

詐騙嫌犯Quan Lin。（艾爾蒙地警察局）

洛杉磯 縣艾爾蒙地 （El Monte）53歲男子Quan Lin（林某）先前已經犯過多次詐騙案，3月17日又故技重施，找上一名聖伯納汀諾縣雷德蘭（Redlands）的73歲長者，一次成功取財，第二次當場被逮。

警方表示，林某先前已經在他處犯下詐騙案件，目前這個案子還在調查當中，可能被控詐騙長者、嚴重盜竊、偽裝身分遂行詐騙，交保金設為25萬美元。

在17日第一次與長者通話時，林某自稱聯調局（FBI）幹員，長者的電腦存有孩童色情照片因此可能被捕，除非他交出2萬5000美元打通關節 。

長者自ATM取出款項後，裝在信封內等快遞員來拿，最後錢就這樣被拿走。

沒想到林某次日又再來電，稱聯調局已經簽發逮捕狀，除非他再繳3萬5000元。長者最後報警，而林某在上門取款時被逮。

KTLA電視台指出，聯調局統計，每年有數百萬名長者遭到詐騙，每個人都應該小心，特別是隨意打來的電話，或是不明目的的錢財索要，或禮物卡與其他有價證券，因為執法人員絕對不會因為收了錢就不逮人。