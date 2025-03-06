喜瑞都市議員選舉 黃正芬2度失利 有望出線

喜瑞都市議員候選人黃正芬。（受訪人提供）

南加州喜瑞都 市（Cerritos）4日舉行市議員換屆選舉，10位候選人爭取三個市議員席位。華裔黃正芬（Jennifer Hong）截至目前，獲得相當多數選民支持，雖然選票尚未完全開出，但她認為有把握獲選。她表示，感謝支持者一路相挺。

截至發稿，根據喜瑞都市官網公布參選人得票數，黃正芬獲得3118票，由於尚有部分選票未開出，所以不是最終結果。不過，黃正芬表示，從各參選人得票統計看，她應獲選。她感謝支持者及義工。

黃正芬表示，自1984年與先生居住在喜瑞都市，是第二故鄉，她熱愛這個城市。她先前已經有過兩次參選市議員經歷，均未獲選。她之所以繼續堅持競選市議員，原因是在喜瑞都市居住多年，無論從商還是從政都有經驗。她在市府做義工14年，對市府運作有深入了解，對這個城市可以有更多奉獻，對社區有更多回饋，讓這個城市變得更加美好。

她指出，管理一個城市，如同管理公司，治安、市容不佳，就需要投入經費改善。當選市議員後，她會儘快兌現在競選時對選民的承諾，由於市區案件頻發，因此最重要的，就是讓市民更加有安全感。對城市市容改善，也要加速執行。同時也會盡快實現其它對支持者的承諾，包括提升商業友好氛圍，保持教育水準、增加年長者服務、改善基礎設施、平衡財務預算 及保持財務透明度等。她再次強調，一定盡全部力量，為全體市民服務。