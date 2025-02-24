看病遲到被收缺席費 若不交錢下次就沒法看病 華女不滿

南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

近年來，許多南加 醫院或診所開始對未能按時赴約的患者新增追加費用，例如遲到費（ Late fee）、缺席費（No show fee）、取消預約費（Cancellation fee）等，此舉在降低資源浪費，確保醫療服務能夠更有效率地運作。然而，這些費用往往僅透過電話或短信預約時的口頭協議告知，患者在實際情況中可能因不可控因素影響行程，難免產生爭議。

南加華人 郭女士日前在工業市 （City of Industry）的一家醫療診所預約超音波檢查，因交通延誤導致遲到了約10分鐘，結果不僅被收取缺席費用30美元，更被告知需重新預約，因醫師已提前下班，即使繳了錢當日也無法檢查。郭女士十分不滿，認為診所並未提前告知相關政策，導致額外經濟損失和時間浪費。

郭女士提供了來電記錄時間截圖，證明院方聲稱的「再次確認患者是否出席」並不屬實。（郭女士提供）

郭女士表示，診所在之前的電話預約中告知自己需要提前15分鐘到達現場，但並未提及遲到會增收額外費用。此外，診所的下班時間是下午5點，自己預約的時間是4點10分，即使遲到，醫師為何能提前下班離開。當時診所前台給出的理由是郭女士是當天最後一個病人，醫師等不到人才選擇提前離開，並且在她未按時到達時已經嘗試打過電話，但並未打通。郭女士當場反駁，稱自己並未接收到任何來電紀錄。雙方爭執未果，前台現場撥通電話後才響鈴，時間已是4點25分。

更讓郭女士氣憤的是，前台告知她如果這次不交錢，哪怕重新預約了時間，下次到現場也得先把30美元付了才能接受檢查。郭女士質疑說，「院方讓我交缺席費，但我已經出席只是遲到，遲到錯在自己，但可以交遲到費。但即使我當下交了錢，醫師也提前下班了，反讓病人白跑一趟，這豈不是「霸王條款」」。

本報記者聯繫了該家診所，前台回應表示，該診所有明確的預約及缺席政策，通常會在病人預約時告知注意事項，並在病人檔案中標註。病人如果不能按時赴約檢查，需要提前24小時告知取消或重新預約，否則會有30美元的罰款。其次在預約日期的前一天病人會收到電話再次確認，即使沒接到電話，也會留言。超音波檢查要提前20分鐘到達，CT或者核磁共振需要提前30分鐘到達。如果病人遲到，會根據當下情況認定，如果即使是無法檢查也會罰款。

針對診所的回應，郭女士表示，自己並未在預約過程中被告知相關罰款政策，也沒有收到診所前一天的來電，更未在遲到時接到當天前台聲稱的所謂「來電」，且醫師提早下班也是不符合常理的，讓她措手不及。