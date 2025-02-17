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EVUS狀態生變 華人入境被遣返

記者邵敏╱洛杉磯報導
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因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境美國遭遇 「小黑屋 」盤查，原因各異，其中有一項是因為電子簽證系統（Electronic Visa Update System，簡稱EVUS）出現狀況。南加一名華女的母親就因此被關進 「小黑屋 」長達48小時，後又被海關當場遣返回中國，甚至十年美簽也取消。

對於持中國大陸護照、且使用B1／B2商務旅遊、探親類簽證的華人來說，進入美國境內，需提前72小時更新EVUS電子簽證。最近一些華人因EVUS問題，被洛杉磯海關當場遣返出境。

據南加華女「十小七」（網名）的敘述，母親赴美探親，在洛杉磯入境時被帶進小黑屋。失聯24小時後，「十小七」才收到母親微信，稱當天小黑屋關了很多人，很久才輪到她，因為EVUS狀態生變，登機前系統顯示通過，但飛行過程中又變成不通過，需接受進一步調查。

海關當時給華女母親兩個選擇，或者取消十年簽證，或五年內不能入境美國，母親不得不選擇放棄美簽，在被關小黑屋長達48小時後，最終被遣返回國。「我媽媽沒有任何不良記錄和背景，也沒有對海關欺騙、隱瞞，只因EVUS狀態從成功變成不成功，就被遣返。」「十小七」對母親的遭遇忿忿不平，「被遣返還要自己買機票，又不是我們決定要回國。 」

EVUS出發前72小時要更新

事後，「十小七」了解得知，母親曾使用掛失過的舊護照美簽信息，登記EVUS被拒，之後重新辦理新護照並申請新簽證，但系統自動識別到以前的被拒記錄，EVUS狀態因此發生改變，但母親在飛行過程中，無法收到郵件提示，才有如此遭遇。通過母親的經歷，「十小七」提醒其他遊客，不要拖到最後才登記EVUS，需按要求提前72小時更新，才有備無患。

洛杉磯資深旅遊業者顧彬彬指出，因為EVUS出現問題，導致華人被遣返回國的案例屢有發生。「填寫EVUS時，系統顯示通過，並不代表就可以成功進入美國境內。」顧彬彬解釋，「飛行途中，海關還會繼續調查，如果發現當事人不符合入境資格，入境過程中還是會被拒絕。」

另一位華人Lin分享，她和母親一起到美國旅遊，因母親的EVUS過期，入境時被關小黑屋接受調查，之後也遭遣返回國。Lin指出，當時母親的EVUS簽證僅過期幾個小時，且中美時差問題導致疏忽，但海關不容置喙，將母親遣返回出發地香港。

從中國出發 更需留意EVUS

顧彬彬表示，EVUS簽證並非針對所有國家，只對中國和個別國家才有此要求，從中國出發的航班，登機前航空公司通常會嚴格檢查EVUS狀態，「如果EVUS簽證不在有效期內，就會被拒絕登機。」但華人從其他國家出發飛往美國，航空人員通常不會檢查。

顧彬彬分享一起案例，一名華人從土耳其飛往美國，此人持十年美簽，但沒有登記EVUS，落地美國後才知道還有這項電子簽證。當時海關工作人員給了這名華人機會，讓他現場登記，通過後才允許其入境，但警告下次一定要注意。「這名華人比較幸運，是一個特例，因為他有返程機票、美國酒店住宿證明，入境目的很簡單，就是來美國旅遊，海關因此從寬處理。」

顧彬彬指出，很多華人就沒有那麼幸運，因為沒有登記EVUS，或者沒有通過EVUS，在中國出發時就不讓登機；有些人出發時顯示通過，但飛行過程中海關複查，發現不合格就會更改其EVUS狀態，「一切都以最終成功入境為準，沒有入境前什麼事都會發生，哪怕EVUS在有效期內，海關還是有權利拒絕入境。」

華人 簽證 遣返

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