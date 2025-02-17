我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

EVUS兩年更新一次 填寫須一致防錯

記者邵敏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因EVUS電子簽證出現狀況，華人被拒入境。（記者邵敏╱攝影）
因EVUS電子簽證出現狀況，華人被拒入境。（記者邵敏╱攝影）

華人旅遊、商務入境美國，除了正常簽證之外，還需兩年更新一次電子簽證(EVUS)。此項簽證只需在線填寫、提交，看似簡單，但不少人在填寫資料時出錯，就會導致拒簽，甚至十年美簽也可能註銷。

根據資深旅遊業者顧彬彬提供的案例，一名華人準備入境洛杉磯，他在填寫EVUS資料時筆誤。「因為系統有中、英文兩個版本，客人選擇中文，其中很多問題選項要求回答是或否」，顧彬彬敘述說，這些問題包括「進入美國有何不良意圖」、「是不是恐怖分子」等，「這些選項都應填寫否，才會被批准入境，但這位客人估計筆誤，或者沒看清問題，選擇是，結果EVUS申請就沒有通過。」

更讓華人遊客沒想到的是，他的十年美簽也因此被註銷，此後申訴也失敗。當事人只能重新申請面談簽證，當面與簽證官解釋清楚，最終再次拿到美簽。顧彬彬回憶說，整個過程耗時長，非常折騰，「有些人就覺得電子簽證問題很簡單，也不仔細看，很快做出選擇，結果後悔莫及。」

除了回答電子簽證問題出現差錯時，還有一些情況常被華人忽略。比如申請EVUS填寫的信息，與此前申請美簽時填寫的內容不一致，系統就會自動提醒進行人工覆核。有一起案例，華人遊客找他人代辦美簽，之後又讓顧彬彬辦理EVUS簽證。後者根據客人提供信息填寫資料，顯示沒有通過。原因在於信息不符，這名遊客稱在美國有直系親屬，但當初申請十年美簽時卻說沒有直系親屬，「前後矛盾不一致，提供的工作信息也不一樣，很可能當初面簽時對簽證官撒謊。」

顧彬彬建議赴美遊客，簽證資料一定要實事求是，這樣才能保持前後信息一致，「第一次撒謊，後來忘記了，就會自相矛盾」。另外，他也建議保存打印最初的文件資料，下次使用同樣資料時，可確保不會前後矛盾。

根據美方規定，自2016年11月29日起，個人持中國護照，且持最長有效期為十年的B1/B2簽證，不論最終目的地是美國、或經美國轉機赴第三國，都必須在赴美前登錄EVUS填報個人信息，每次登記有效期兩年。規定還指出，如果美國簽證或中國護照任一證件過期，或距上次填報、更新EVUS個人信息時間超出兩年，EVUS登記信息就會自動失效，旅客須在赴美前再次登錄EVUS更新個人信息，否則將無法入境。

中國駐洛杉磯總領館近期通報，多名中國公民未及時更新EVUS，被拒絕入境。總領館提醒赴美中國公民，應根據自身行程安排，至少提前72小時登錄EVUS更新個人信息，避免影響個人行程。

簽證 華人 洛杉磯

上一則

加州勞工法變動多 雇主須知避雷之道 防踩法律紅綫

下一則

愛比錢更重要 Rosemary農場捐蛋山火災民

延伸閱讀

日網紅遊美聽不懂英文 機場扣留27小時 被當賣淫女遣返

日網紅遊美聽不懂英文 機場扣留27小時 被當賣淫女遣返
引渡爭議延燒 台通緝犯蔡正為2/24移民法庭聽證

引渡爭議延燒 台通緝犯蔡正為2/24移民法庭聽證
白宮情人節寫詩：玫瑰紅、紫羅蘭藍…非法入境就遣返你

白宮情人節寫詩：玫瑰紅、紫羅蘭藍…非法入境就遣返你
觀光逆差擴大 台灣去年出國是入境2倍 這2國家最熱門

觀光逆差擴大 台灣去年出國是入境2倍 這2國家最熱門
紐約華女車禍亡 親友盼母親能獲簽證來美見最後一面

紐約華女車禍亡 親友盼母親能獲簽證來美見最後一面
酸言「哈梅問題夠多了」 川普改口：不驅逐哈利王子

酸言「哈梅問題夠多了」 川普改口：不驅逐哈利王子

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉