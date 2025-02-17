EVUS兩年更新一次 填寫須一致防錯

因EVUS電子簽證出現狀況，華人被拒入境。（記者邵敏╱攝影）

華人 旅遊、商務入境美國，除了正常簽證 之外，還需兩年更新一次電子簽證(EVUS)。此項簽證只需在線填寫、提交，看似簡單，但不少人在填寫資料時出錯，就會導致拒簽，甚至十年美簽也可能註銷。

根據資深旅遊業者顧彬彬提供的案例，一名華人準備入境洛杉磯 ，他在填寫EVUS資料時筆誤。「因為系統有中、英文兩個版本，客人選擇中文，其中很多問題選項要求回答是或否」，顧彬彬敘述說，這些問題包括「進入美國有何不良意圖」、「是不是恐怖分子」等，「這些選項都應填寫否，才會被批准入境，但這位客人估計筆誤，或者沒看清問題，選擇是，結果EVUS申請就沒有通過。」

更讓華人遊客沒想到的是，他的十年美簽也因此被註銷，此後申訴也失敗。當事人只能重新申請面談簽證，當面與簽證官解釋清楚，最終再次拿到美簽。顧彬彬回憶說，整個過程耗時長，非常折騰，「有些人就覺得電子簽證問題很簡單，也不仔細看，很快做出選擇，結果後悔莫及。」

除了回答電子簽證問題出現差錯時，還有一些情況常被華人忽略。比如申請EVUS填寫的信息，與此前申請美簽時填寫的內容不一致，系統就會自動提醒進行人工覆核。有一起案例，華人遊客找他人代辦美簽，之後又讓顧彬彬辦理EVUS簽證。後者根據客人提供信息填寫資料，顯示沒有通過。原因在於信息不符，這名遊客稱在美國有直系親屬，但當初申請十年美簽時卻說沒有直系親屬，「前後矛盾不一致，提供的工作信息也不一樣，很可能當初面簽時對簽證官撒謊。」

顧彬彬建議赴美遊客，簽證資料一定要實事求是，這樣才能保持前後信息一致，「第一次撒謊，後來忘記了，就會自相矛盾」。另外，他也建議保存打印最初的文件資料，下次使用同樣資料時，可確保不會前後矛盾。

根據美方規定，自2016年11月29日起，個人持中國護照，且持最長有效期為十年的B1/B2簽證，不論最終目的地是美國、或經美國轉機赴第三國，都必須在赴美前登錄EVUS填報個人信息，每次登記有效期兩年。規定還指出，如果美國簽證或中國護照任一證件過期，或距上次填報、更新EVUS個人信息時間超出兩年，EVUS登記信息就會自動失效，旅客須在赴美前再次登錄EVUS更新個人信息，否則將無法入境。

中國駐洛杉磯總領館近期通報，多名中國公民未及時更新EVUS，被拒絕入境。總領館提醒赴美中國公民，應根據自身行程安排，至少提前72小時登錄EVUS更新個人信息，避免影響個人行程。