空中滅野火 24小時內搶救2社區

A helicopter drops water on a fire threatening a home in Topanga Canyon on Thursday. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

1月10日下午,聖塔蒙尼卡山脈(Santa Monica Mountains)的風向突然改變,導致寶馬山野火(Palisades fire)向北和向東推進,火勢分別朝恩西諾(Encino)和布倫塢(Brentwood)兩個方向蔓延。

在聖費南度谷( San Fernanda Valley) 南部和西洛杉磯 ,驚恐的洛杉磯人目睹熊熊的火焰不斷竄升,伴隨著在山脊線上空徘徊直至夜晚的巨大濃煙,許多人擔憂,這場已在寶馬山及伊頓(Eaton)造成極為嚴重的火災,可能會摧毀洛杉磯城市的新區域。

然而這一次不同了,這次的滅火行動有兩個關鍵的不同點:一支準備就緒的大型空中水與阻燃劑投放機隊,以及雖然強勁但仍允許飛行的風力條件。

飛行員們開始行動。

接下來的24小時中,空中資源全力投入戰鬥。響應火勢升高的直升機數量如此之多,有時甚至在空中排隊等待指令,準備進行下一次投放。官方表示,便捷的水源地,尤其是距離火災北線不到一哩的恩西諾水庫(Encino Resevoir),協助讓直升機的水箱得以加速補給。

儘管火勢最終還是擴大了約 1000 英畝,並可能損壞或摧毀了一些房屋,但大規模的滅火行動,成功阻止火焰進一步向城市地區蔓延。到了1月11日晚上,該地區的大部分居民都鬆了一口氣。

「說實話,這次成功很大程度上取決於我們擁有的資源數量,所有人都已經完成簡報並準備就緒,」加州 林業野火防制廳(Department of Forestry and Fire Protection)負責空中行動的隊長普里德爾(Sean Preader)說:「即便我們在第一天就做好了準備……,但我們當時的資源數量遠遠不及周五(即1月10日),而這確實是我們成功的關鍵之一——不僅是在空中,地面上也是如此。」

與1月7日大風野火初起的混亂情況形成鮮明對比——當時風速高達每小時80哩,導致飛機在初期滅火的關鍵時刻被迫停飛——從1月10日到11日的空中攻勢,成為遏制火災再次惡化的關鍵因素。

「我們派出了大量飛機,滅火行動幾乎沒有中斷過,」負責寶馬山野火的加州消防廳(Cal Fire)事故指揮官哈德森(Jim Hudson)說,「飛機會飛出火場上空,取得許可後再進入,完成投放後,再去加水或補充阻燃劑,整個過程形成了一個不間斷的循環……這確實動員了大量資源,但這正是所需要的規模。」

飛行追蹤器顯示,1月10日晚上,機隊在恩西諾峽谷( Encino Canyon)與火災北線之間盤旋,並深入火災東側的曼德維爾峽谷(Mandeville Canyon)執行任務。根據普里德爾的說法,在10日早上8點至11日早上8點之間,救援隊共向火場投放了超過65萬加侖的水,其中約一半是在10日夜間投放的。

「這是個巨大的數字,」普里德爾表示,這是寶馬山野火中任何24小時內投放水量最多的一次。「那一天,真的是全體總動員」。

在多個消防機構的統一指揮下,來自多個鄰近地區、全州、全國甚至加拿大 的直升機與固定翼飛機都投入了滅火行動。洛杉磯消防局(LAFD)空中行動隊長威利斯(Brett Willis)表示,在此次行動中,共有三種不同容量的直升機參與,包括可裝載480、1,000和2,500加侖水的直升機,以及主要投放阻燃劑的固定翼飛機。他估計,在10日和11日的不同比較時段,有超過十架飛機參與行動。

洛杉磯消防局與寶馬山野火發言人斯科特隊長(Capt. Erik Scott)則指出,當時分配給火場的直升機超過40架,還有若干固定翼飛機在區域內的多場火災間共享資源。

避風營救 成功保護社區

威利斯說:「整個過程幾乎沒有停歇。」他回憶起10日早些時候飛越火場時,擔心天氣的變化可能會威脅布倫塢的一個富裕小區——曼德維爾峽谷。威利斯記得他當時說:「如果天氣變了,如果風來了,我們若不謹慎,曼德維爾真的可能不保。」

果不其然,風向從典型的離岸聖塔安那風(Santa Ana)模式,轉變為在岸氣流(onshore flow),進一步助長了火勢。

「我們注意到風慢慢地轉向,於是從直升機基地調動飛機,」威利斯說。「短短時間內,我們從原本只有三、四架飛機處理相對平靜的火場,迅速增加到12架,配備重型直升機水箱,同時準備讓固定翼飛機加入空中攻勢。」

隨著火勢因新風向向北和向東推進,官員下令疏散布倫塢以及恩西諾、搭山納(Tarzana)的山區居民。火焰推進至穆荷蘭大道(Mulholland Drive)沿線建立的防火線,甚至越過曼德維爾峽谷西側的防火線。

到11日早晨,固定翼飛機也加入了滅火行動。「固定翼飛機投放阻燃劑的連續轟炸效果非常明顯,」威利斯說。「這絕對是必要的,而且可能是關鍵的轉折點,成功保住了那片地區的其餘部分。」

威利斯表示,飛機不僅在恩西諾水庫補充水源,還從橫跨405公路的石峽谷水庫(Stone Canyon Reservoir)及其他幾個鄰近地點取水,其中,包括可直接從消防栓取水的托潘加(Topanga)地區。他估算,某些直升機在需要時,可在10至20分鐘內完成一次投水、補充並再次投水的循環。哈德森補充說,在某些情況下,直升機甚至會排隊等待被派往火點或防火線。

「它們就這樣排隊,」哈德森說,「飛機飛出約12哩等待輪到它們,然後形成一個不間斷的循環…它們進場投放阻燃劑,下一架飛機接上,繼續投放阻燃劑。就這樣一架接一架地構築防火線,連接各個關鍵點。完成加載後,它們立刻返回隊列,準備再次出動。」

儘管空中滅火行動至關重要,威利斯強調,這必須與地面救援隊的配合才能發揮作用。

「這是一場全面的團隊合作;我們只是負責不同的任務,」威利斯說。「但面對如此廣闊的地形需要覆蓋,以及火勢前所未見的猛烈行為……我們知道,空中滅火將成為關鍵的一環。」

在10日晚上目睹持續的空中投水作業,並祈禱火勢不會威脅她在搭山納的家後,科恩(Sarah Cohen)對這次消防行動表示讚嘆。 科恩11日說:「他們應該得到一場遊行慶祝和額外獎金。」

儘管火勢仍在蔓延,風力也仍然是個隱憂,但威利斯表示,他對10日和11日取得的成果感到自豪。「在這場災難和損失中,我們也取得了很多成功,挽救了很多地區,」威利斯說。「而我認為,空中力量是實現大範圍搶救的絕對關鍵。」

https://www.latimes.com/california/story/2025-01-14/massive-air-attack-brentwood-encino-palisades-fire