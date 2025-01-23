空中滅野火 24小時內搶救2社區

A helicopter drops water on a fire threatening a home in Topanga Canyon on Thursday. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

1月10日下午，聖塔蒙尼卡山脈（Santa Monica Mountains）的風向突然改變，導致寶馬山野火（Palisades fire）向北和向東推進，火勢分別朝恩西諾（Encino)和布倫塢(Brentwood)兩個方向蔓延。

在聖費南度谷( San Fernanda Valley) 南部和西洛杉磯 ，驚恐的洛杉磯人目睹熊熊的火焰不斷竄升，伴隨著在山脊線上空徘徊直至夜晚的巨大濃煙，許多人擔憂，這場已在寶馬山及伊頓（Eaton)造成極為嚴重的火災，可能會摧毀洛杉磯城市的新區域。

然而這一次不同了，這次的滅火行動有兩個關鍵的不同點：一支準備就緒的大型空中水與阻燃劑投放機隊，以及雖然強勁但仍允許飛行的風力條件。

飛行員們開始行動。

接下來的24小時中，空中資源全力投入戰鬥。響應火勢升高的直升機數量如此之多，有時甚至在空中排隊等待指令，準備進行下一次投放。官方表示，便捷的水源地，尤其是距離火災北線不到一哩的恩西諾水庫（Encino Resevoir），協助讓直升機的水箱得以加速補給。

儘管火勢最終還是擴大了約 1000 英畝，並可能損壞或摧毀了一些房屋，但大規模的滅火行動，成功阻止火焰進一步向城市地區蔓延。到了1月11日晚上，該地區的大部分居民都鬆了一口氣。

「說實話，這次成功很大程度上取決於我們擁有的資源數量，所有人都已經完成簡報並準備就緒，」加州 林業野火防制廳(Department of Forestry and Fire Protection)負責空中行動的隊長普里德爾（Sean Preader）說：「即便我們在第一天就做好了準備……，但我們當時的資源數量遠遠不及周五(即1月10日)，而這確實是我們成功的關鍵之一——不僅是在空中，地面上也是如此。」

與1月7日大風野火初起的混亂情況形成鮮明對比——當時風速高達每小時80哩，導致飛機在初期滅火的關鍵時刻被迫停飛——從1月10日到11日的空中攻勢，成為遏制火災再次惡化的關鍵因素。

「我們派出了大量飛機，滅火行動幾乎沒有中斷過，」負責寶馬山野火的加州消防廳（Cal Fire）事故指揮官哈德森（Jim Hudson）說，「飛機會飛出火場上空，取得許可後再進入，完成投放後，再去加水或補充阻燃劑，整個過程形成了一個不間斷的循環……這確實動員了大量資源，但這正是所需要的規模。」

飛行追蹤器顯示，1月10日晚上，機隊在恩西諾峽谷( Encino Canyon)與火災北線之間盤旋，並深入火災東側的曼德維爾峽谷(Mandeville Canyon)執行任務。根據普里德爾的說法，在10日早上8點至11日早上8點之間，救援隊共向火場投放了超過65萬加侖的水，其中約一半是在10日夜間投放的。

「這是個巨大的數字，」普里德爾表示，這是寶馬山野火中任何24小時內投放水量最多的一次。「那一天，真的是全體總動員」。

在多個消防機構的統一指揮下，來自多個鄰近地區、全州、全國甚至加拿大 的直升機與固定翼飛機都投入了滅火行動。洛杉磯消防局（LAFD）空中行動隊長威利斯（Brett Willis）表示，在此次行動中，共有三種不同容量的直升機參與，包括可裝載480、1,000和2,500加侖水的直升機，以及主要投放阻燃劑的固定翼飛機。他估計，在10日和11日的不同比較時段，有超過十架飛機參與行動。

洛杉磯消防局與寶馬山野火發言人斯科特隊長（Capt. Erik Scott）則指出，當時分配給火場的直升機超過40架，還有若干固定翼飛機在區域內的多場火災間共享資源。

避風營救 成功保護社區

威利斯說：「整個過程幾乎沒有停歇。」他回憶起10日早些時候飛越火場時，擔心天氣的變化可能會威脅布倫塢的一個富裕小區——曼德維爾峽谷。威利斯記得他當時說：「如果天氣變了，如果風來了，我們若不謹慎，曼德維爾真的可能不保。」

果不其然，風向從典型的離岸聖塔安那風（Santa Ana)模式，轉變為在岸氣流（onshore flow），進一步助長了火勢。

「我們注意到風慢慢地轉向，於是從直升機基地調動飛機，」威利斯說。「短短時間內，我們從原本只有三、四架飛機處理相對平靜的火場，迅速增加到12架，配備重型直升機水箱，同時準備讓固定翼飛機加入空中攻勢。」

隨著火勢因新風向向北和向東推進，官員下令疏散布倫塢以及恩西諾、搭山納（Tarzana）的山區居民。火焰推進至穆荷蘭大道（Mulholland Drive）沿線建立的防火線，甚至越過曼德維爾峽谷西側的防火線。

到11日早晨，固定翼飛機也加入了滅火行動。「固定翼飛機投放阻燃劑的連續轟炸效果非常明顯，」威利斯說。「這絕對是必要的，而且可能是關鍵的轉折點，成功保住了那片地區的其餘部分。」

威利斯表示，飛機不僅在恩西諾水庫補充水源，還從橫跨405公路的石峽谷水庫（Stone Canyon Reservoir）及其他幾個鄰近地點取水，其中，包括可直接從消防栓取水的托潘加（Topanga）地區。他估算，某些直升機在需要時，可在10至20分鐘內完成一次投水、補充並再次投水的循環。哈德森補充說，在某些情況下，直升機甚至會排隊等待被派往火點或防火線。

「它們就這樣排隊，」哈德森說，「飛機飛出約12哩等待輪到它們，然後形成一個不間斷的循環…它們進場投放阻燃劑，下一架飛機接上，繼續投放阻燃劑。就這樣一架接一架地構築防火線，連接各個關鍵點。完成加載後，它們立刻返回隊列，準備再次出動。」

儘管空中滅火行動至關重要，威利斯強調，這必須與地面救援隊的配合才能發揮作用。

「這是一場全面的團隊合作；我們只是負責不同的任務，」威利斯說。「但面對如此廣闊的地形需要覆蓋，以及火勢前所未見的猛烈行為……我們知道，空中滅火將成為關鍵的一環。」

在10日晚上目睹持續的空中投水作業，並祈禱火勢不會威脅她在搭山納的家後，科恩（Sarah Cohen）對這次消防行動表示讚嘆。 科恩11日說：「他們應該得到一場遊行慶祝和額外獎金。」

儘管火勢仍在蔓延，風力也仍然是個隱憂，但威利斯表示，他對10日和11日取得的成果感到自豪。「在這場災難和損失中，我們也取得了很多成功，挽救了很多地區，」威利斯說。「而我認為，空中力量是實現大範圍搶救的絕對關鍵。」

https://www.latimes.com/california/story/2025-01-14/massive-air-attack-brentwood-encino-palisades-fire