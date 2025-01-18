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少數族裔媒體 邀官員、社區領袖談反仇恨行動

記者劉子為／洛杉磯報導
加州於2023年5月啟動了「CA vs Hate」反仇恨舉報熱線。（CA vs Hate官網）
加州於2023年5月啟動了「CA vs Hate」反仇恨舉報熱線。（CA vs Hate官網）

加州的鄉郊地區，少數族裔經常面臨日常種族主義，包括仇恨言論、職場歧視以及住房不公等問題，這些人群常感到被孤立，且對地方政府缺乏信任。為了解決這些挑戰，加州於2023年5月啟動了「CA vs Hate」反仇恨舉報熱線，這是一項旨在支援仇恨受害者的舉措。少數族裔媒體（EMS）1月17日舉辦線上會議，加州政府民權廳（California Department of Civil Rights）官員和社區領袖們分享了他們對「CA vs Hate」項目和反仇恨行動的專業見解。

基什表示，「CA vs Hate」的使命是打造一個人人都能感到安全、受到尊重並能...
基什表示，「CA vs Hate」的使命是打造一個人人都能感到安全、受到尊重並能蓬勃發展的加州。（截圖自Zoom會議）

加州政府民權廳主任基什（Kevin Kish）強調了該熱線的獨特作用。他說︰「這是加州歷史上首次推出一項全州工具，將經歷仇恨的個人與具備文化能力的資源連接起來。」他指出，熱線提供法律援助、心理諮詢、財務支持以及進入全加州社區服務的渠道，有效打破語言、司法管轄和對執法機構的恐懼等障礙。

根據數據顯示，加州的仇恨犯罪報告數量自2019年以來幾乎翻倍。基什表示，針對這一驚人趨勢和普遍被低估的仇恨犯罪，「CA vs Hate」應運而生，特別有益於鄉郊地區。他解釋︰「在加州，像德爾諾特（Del Norte）和馬里波薩（Mariposa）這樣的縣，許多社區成員感到過於孤立，以至於不願向政府尋求幫助。」不過，基什指出，自熱線開通以來，越來越多人開始使用，目前已收到超過1000份報告，其中涵蓋了近80%的加州縣份。基什說︰「我們的使命是打造一個人人都能感到安全、受到尊重並能蓬勃發展的加州。」

赫蒙族創新政治組織（Hmong Innovating Politics）的傳播經理汪（Gaonou Vang）強調了「CA vs Hate」這類舉措在提升東南亞社區問題能見度方面的重要性。她說︰「我們社區長期以來一直面臨仇恨和歧視，但像這條熱線這樣的資源正逐漸讓這些問題得到更多關注。」

代表米沃克印第安人組織（Shingle Springs Band of Miwok Indians）的斯托爾（Kim Stoll）分享了在保守地區，如埃爾多拉多縣（El Dorado County），通過教育和溝通對抗仇恨的努力。她說︰「我們在講述原住民經歷的真相方面取得了一些進展，但仍有許多工作要做。」

在西班牙裔居民占90%的帝王縣（Imperial County），帝王谷社會正義委員會（Imperial Valley Social Justice Committee）的執行董事托馬斯（Marlene Thomas）提到，當地仇恨事件針對跨性別群體尤為嚴重，強調需要更多公眾意識和協作來確保安全和平等。

若想使用「CA vs Hate」服務，可撥打熱線 833-866-4283 或訪問 官網（https://CAvsHate.org)，支持超過200種語言的通話服務及15種書面語言的報告。熱線服務時間為每周一至周五上午9時至下午6時，並接受匿名報告，確保所有加州居民，包括無證移民和部落地區的居民，都能獲得幫助。

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