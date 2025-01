被美國司法部指控「非法充當外國間諜」的南加州僑領孫耀寧(Yaoning Sun)13日出庭不認罪。(本報檔案照)

被聯邦司法部 指控充當「外國政府」間諜 的南加州 華人社區活躍人士孫耀寧(Yaoning Sun),13日在洛杉磯聯邦法院過堂(arraignment,亦譯提審),被告當庭表示「不認罪」(pleaded not guilty),此案審判定於今年2月 25日進行。

此次過堂於1月13日中午在洛杉磯Roybal聯邦法院舉行,由聯邦地方法官Alicia G. Rosenberg主持。根據司法部起訴書(Indictment),孫耀寧被控兩項罪名,一項是「陰謀」(CONSPIRACY),另一項是「在美國作為外國政府的非法代理人行事」(ACTING IN THE UNITED STATES AS AN ILLEGAL AGENT OF A FOREIGN GOVERNMENT)。當日應訊,法庭還為被告提供了中文翻譯。

但是,對於聯邦檢察官的指控,孫耀寧表示不認罪。法官和檢辯雙方協商後,陪審團審案定於2025年2月25日由聯邦地區法官R. Gary Klausner主持下進行。被告退庭還押。

據美國司法部發布的消息,南加州奇諾岡市居民孫耀寧於去年12月19日被捕。根據訴狀,孫耀寧充當中國間諜,並與另一名中國間諜陳軍合謀行事。