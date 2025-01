華人旅館業者 捐災民30個房間免費入住5天

原本價值20元的早餐現對入住災民免費。(羅麗惠提供)

她捐毛毯衣物還捐出旅館房間!南加華人 旅館業者羅麗惠(Kitty Lo)不僅平日熱心公益捐贈毛毯衣物等物資,且將其在橙縣的三家旅館各10個房間捐出,免費給那些因野火無家可歸或家裡停電的民眾入住五天時間。她表示,她不想把自己說得多麼偉大,只是捫心自問,做自己覺得對的事。

羅麗惠一向熱心公益並積極參與社會服務和關注洛杉磯 地區無家可歸者困境,去年冬天她準備500套全新的毛毯和大量食品參與洛杉磯市中心舉辦的寒冬送暖公益活動,同時從去年10月開始每個月固定給老人院和家暴救助中心捐贈毛毯和食品。

在野火發生第一天,西來寺和慈濟就來詢問她是否有物資捐贈。她表示,她先後捐贈了毛毯和口罩 ,同時想到自己身為旅館業者還有旅館房間可捐贈。於是從7日開始,她把三家位於橙縣的旅館分別是Embassy Suites by Hilton Santa Ana、DoubleTree Suites by Hilton Hotel Anaheim Resort和Four Points by Sheraton Anaheim各自提供10個房間給受難民眾免費居住五天時間,消息傳出有很多人來登記,基本都是家裡停電的民眾,也有一家五口帶著小孩子,看到此場景令人心痛。

不僅提供免費住,羅麗惠還提供免費早餐給這些入住的災民。她說,其中兩個旅館早餐平日是需要付費的,但考慮到災民的困難,直接免費提供給他們。她這些旅館房間每天房價約200元,30個旅館房間等於犧牲每天6000元的流水,住五天至少是三萬元。她不想把自己說得很偉大,她時常問自己如果遇到一群人病苦且沒有飯吃、沒有錢醫病,她會怎麼做?錢永遠掙不完,眼下這些人有急難需要幫助,她自然義不容辭。

雖然野火已過去近一周時間,有的人住幾天後家裡來電就離開了,但羅麗惠表示,她提供免費旅館房間的福利還會持續,直到政府可正常運作救援。看到一些登記的華人語言不通,她不僅請講中文的員工幫忙,自己也親自過去幫忙他們登記入住。也有同業擔心有人會渾水摸魚,把免費旅館當作福利來度假,因此不願意參與。她也想過這樣的問題,為了盡量實際幫助到需要幫助的人,登記的時候都會檢查ID地址,確認其確實來自撤離災區或家裡停電的地區。或許有人趁火打劫,但是還是能幫助到有需要的人,如10個人裡有一個是災民,就覺得自己有盡到力。

羅麗惠還準備毛毯口罩和衣服等物資準備捐贈給洛杉磯市府,她說,她和身邊的朋友都有心捐贈,但不知道政府還需要什麼物資及災民切實需要的東西。她在2月中旬會舉辦社區心理講座,屆時也會發起捐款。這場災難見證很多感人瞬間,她的一個醫生朋友自家住宅被燒毀,每天住在旅館裡,還要照常工作照顧病人。她呼籲更多華人伸出援手,體現華人對社區的關注和回饋。