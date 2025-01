雷傑納隆科學獎學者／林奕廷 改善顎裂患者言語功能

林奕廷研究改善顎裂患者言語功能,膺選雷傑納隆科學獎2025學者。(受訪者提供)

獲雷傑納隆科學獎的聖瑪利諾高中(San Marino High School)華裔生林奕廷(Justin Yi-Ting Lin),受自己作為顎裂患者的經驗的啟發,進行與顎裂(cleft palate)患者言語相關的研究計畫,改善言語功能造福病患,受到專家肯定。

顎裂是最常見的出生缺陷之一,是指上顎有開口或裂口,通常在幼少兒時期要接受裂隙修復手術。林奕廷的研究項目名稱:齒槽骨移植與正顎手術對顎裂言語鼻音的影響:統合分析(Project Title: Effects of Alveolar Bone Grafts vs. Orthognathic Surgery on Cleft Palate Speech Nasalance: A Meta-Analysis),為改善言語功能。

林奕廷解釋,患有顎裂的患者,經常會遇到講話鼻音問題,例如鼻音過重或過輕。鼻音過重會導致患者說話帶有鼻音,而鼻音過輕會導致患者聲音擁擠。因此,顎裂患者可能接受多種外科手術。兩種最常見的繼發性裂隙修復手術是齒槽骨移植和正顎手術。這項統合分析的目的,是確定一種外科手術是否能更有效解決顎裂患者的鼻音過低和過重問題。這項統合分析有可能啟發未來比較這些手術方法的研究,最終可能使顱顏外科醫師能夠改善顎裂患者的鼻部手術效果。

除這個計畫外,他還積極參與神經科學研究,與杭廷頓醫學研究所和美國太空總署基因實驗室合作許多項目。對膺選為Regeneron STS學者,他感到很榮幸。

作為高中應届畢業生,林奕廷申請幾所加州大學 、華盛頓大學和常春藤 盟校及一所文理學院,希望主攻神經科學專業,以及與計算生物學和公共衛生有關的其他專業。「未來我希望成為一名富有同情心的醫生,專門從事顱顏神經病學的兒科神經科。我還希望兼職擔任美國宇航局的飛行外科醫生,為太空人 在任務前後提供醫療護理」。