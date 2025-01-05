2025物價再漲或調降？ 專家認為變數多

南加經濟和物價專家對2025年全美物價和消費者信心指數持觀望態度。（記者楊青/攝影）

南加經濟和物價專家對2025年全美物價和消費者信心指數持觀望態度，一方面認為，新政府對美國能源自主政策推動，可望產生物價下調等連環效應；另一方面關稅 提高，也可能讓通膨重新升溫。對加州人來說，不斷提高的最低工資，也可能成為左右物價的變數。

聯邦勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics） 最新統計報告，截至2024年11月底，大洛杉磯地區2024年消費者物價指數（CPI），同比去年上升3.2%，其中食品價格上漲3.5%。六類家用食品（Food at home）全部漲價，使在家用餐價格同比去年上升2%；而民眾外出就餐，價格則上漲0.6%。

雖然汽油、天然氣、電力等能源價格下降8.6%，但醫療保健和住房分別上漲8.4%和4.6%。

包括水果在內的六類家用食品（Food at home），2024年同比2023年全部漲價。（記者楊青╱攝影） 包括奶製品在內的六類家用食品（Food at home），2024年同比2023年全部漲價。（記者楊青/攝影） 南加經濟和物價專家對2025年全美物價和消費者信心指數持觀望態度。（記者楊青/攝影） 總體消費者物價指數近期回落，但部分商品，如鷄蛋價格飆升。（記者楊青/攝影） 包括水果在內的六類家用食品（Food at home），2024年同比2023年全部漲價。（記者楊青/攝影）

南加州經濟專家、會計師楊逸凡表示，近年全美物價漲幅巨大，雖然很多地區2024年最後一個季度的核心消費者物價指數（Core CPI）基本都在3%以下，但經濟學家對通脹的擔憂依然很大。比如指標性的雞蛋價格，近期大漲近倍，蔬菜、建材等價格，也依然居高不下。雖然目前證券市場很好，中產階級獲利甚豐，但股市繼續拉動房地產價格升高，對主要靠薪水或補助生活的民眾來說，通膨壓力仍然相當大。

楊逸凡認為，2021年持續至今的大幅度通貨膨脹，在短時間內抬高美國物價；換言之，很多人擔心的美國物價回不去從前的想法，並非沒有道理。即使新的一年能夠平抑物價漲幅，也已是在很高的基礎上。此外，川普 上任後，預計會在關稅做出重大調整，預計幅度在20%左右，對中國某些懲罰性關稅，可能高達60%。關稅提高是否最終導致更高物價，值得關注。不過她同時認為，關稅的提高，也可能使生產回流，增加美國就業，提高產能。

也有經濟專家認為，美國近年創紀錄的通貨膨脹，與同期高油價 息息相關；油價一路高歌，導致百價飛漲。川普在第一任期大力開發美國自產石油，當時的汽油價格不到這些年高峰期的一半，低汽油價格使川普執政四年，得以維持較穩定的物價。相信未來四年，川普仍會推動汽油自給，由此帶動物價回落。