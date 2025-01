2025物價再漲或調降？ 專家認為變數多

南加經濟和物價專家對2025年全美物價和消費者信心指數持觀望態度。(記者楊青/攝影)

南加經濟和物價專家對2025年全美物價和消費者信心指數持觀望態度,一方面認為,新政府對美國能源自主政策推動,可望產生物價下調等連環效應;另一方面關稅 提高,也可能讓通膨重新升溫。對加州人來說,不斷提高的最低工資,也可能成為左右物價的變數。

聯邦勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics) 最新統計報告,截至2024年11月底,大洛杉磯地區2024年消費者物價指數(CPI),同比去年上升3.2%,其中食品價格上漲3.5%。六類家用食品(Food at home)全部漲價,使在家用餐價格同比去年上升2%;而民眾外出就餐,價格則上漲0.6%。

雖然汽油、天然氣、電力等能源價格下降8.6%,但醫療保健和住房分別上漲8.4%和4.6%。

包括水果在內的六類家用食品(Food at home),2024年同比2023年全部漲價。(記者楊青╱攝影) 包括奶製品在內的六類家用食品(Food at home),2024年同比2023年全部漲價。(記者楊青/攝影) 南加經濟和物價專家對2025年全美物價和消費者信心指數持觀望態度。(記者楊青/攝影) 總體消費者物價指數近期回落,但部分商品,如鷄蛋價格飆升。(記者楊青/攝影) 包括水果在內的六類家用食品(Food at home),2024年同比2023年全部漲價。(記者楊青/攝影)

南加州經濟專家、會計師楊逸凡表示,近年全美物價漲幅巨大,雖然很多地區2024年最後一個季度的核心消費者物價指數(Core CPI)基本都在3%以下,但經濟學家對通脹的擔憂依然很大。比如指標性的雞蛋價格,近期大漲近倍,蔬菜、建材等價格,也依然居高不下。雖然目前證券市場很好,中產階級獲利甚豐,但股市繼續拉動房地產價格升高,對主要靠薪水或補助生活的民眾來說,通膨壓力仍然相當大。

楊逸凡認為,2021年持續至今的大幅度通貨膨脹,在短時間內抬高美國物價;換言之,很多人擔心的美國物價回不去從前的想法,並非沒有道理。即使新的一年能夠平抑物價漲幅,也已是在很高的基礎上。此外,川普 上任後,預計會在關稅做出重大調整,預計幅度在20%左右,對中國某些懲罰性關稅,可能高達60%。關稅提高是否最終導致更高物價,值得關注。不過她同時認為,關稅的提高,也可能使生產回流,增加美國就業,提高產能。

也有經濟專家認為,美國近年創紀錄的通貨膨脹,與同期高油價 息息相關;油價一路高歌,導致百價飛漲。川普在第一任期大力開發美國自產石油,當時的汽油價格不到這些年高峰期的一半,低汽油價格使川普執政四年,得以維持較穩定的物價。相信未來四年,川普仍會推動汽油自給,由此帶動物價回落。