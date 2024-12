玫瑰花車遊行樂儀隊表演 揭幕

活動現場座無虛席,氛圍熱烈。(記者劉子為╱攝影)

第44屆玫瑰花車遊行樂儀隊表演(Bandfest)29日在巴沙迪那社區學院(PCC)的羅賓森體育場(Robinson Stadium)揭幕。本次Bandfest共三場,在30日還會進行兩場表演。和往年一樣,Bandfest吸引來自全美各地以及國際的多支頂尖樂隊參與,為現場觀眾帶來一場高水準視聽盛宴。

影音來源:記者劉子為

29日下午2時,活動拉開帷幕,羅賓森體育場座無虛席,不少觀眾是表演學生的家長,為孩子加油助威。來自世界各地的儀樂隊、舞蹈團及輔助團隊先後登場,呈現高水準表演,贏得觀眾熱烈掌聲與歡呼。

作為活動東道主,PCC的表演團隊以精彩演出為Bandfest拉開序幕。這支由PCC及南加 多所高中學生組成的樂隊,是玫瑰花車遊行的傳統參演者,以其嚴謹訓練和華麗表演贏得讚譽。 第二個出場的是來自德州的Pebble Hills 高中的Spartan Marching Band,該樂隊剛成立第八年,是其所屬區域El Paso第一支參與玫瑰花車遊行的隊伍,他們以優美動人的音樂演奏和變化萬千的隊形設計,贏得現場陣陣掌聲。

Banda de Musica Herberto Lopez Colegio Jose Daniel Crespo從巴拿馬遠道而來,是巴拿馬最大的學生樂隊。儘管該樂隊曾兩次參與玫瑰花車遊行,今年的表演者全為新人,其中很多人是第一次來到美國。來自美國東岸的The New England Honor Marching Band則由麻州 、康州、羅德島等地的高中生組成,該樂隊專為2025年玫瑰花車遊行組建,集結美國東北部眾多高中的優秀學生樂手和表演者。在眾多以高中生為主的表演隊伍中,俄勒岡大學(University of Oregon)的樂隊帶來相當成熟的精彩表演,令人驚豔。

此外,當日的表演樂隊,還包括南加州 多所學校共同組成的Salesians of Don Bosco;來自北加的Homestead High School Mighty Mustang;來自南加卡森(Carson)的The Salvation Army Tournament of Roses Marching Band;來自密西西比州的The Jackson State University 「Sonic Boom of the South」樂隊。

華人留學生Kevin目前就讀於巴沙迪那社區學院,他和朋友都是第一次來觀看Bandfest演出。他表示,能夠欣賞到來自世界各地的樂隊表演,感受不同文化交流與碰撞,是非常難忘的經歷。