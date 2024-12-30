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玫瑰花車遊行樂儀隊表演 揭幕

記者劉子為╱巴沙迪那報導
活動現場座無虛席，氛圍熱烈。（記者劉子為╱攝影）
活動現場座無虛席，氛圍熱烈。（記者劉子為╱攝影）

第44屆玫瑰花車遊行樂儀隊表演（Bandfest）29日在巴沙迪那社區學院（PCC）的羅賓森體育場（Robinson Stadium）揭幕。本次Bandfest共三場，在30日還會進行兩場表演。和往年一樣，Bandfest吸引來自全美各地以及國際的多支頂尖樂隊參與，為現場觀眾帶來一場高水準視聽盛宴。

影音來源：記者劉子為

29日下午2時，活動拉開帷幕，羅賓森體育場座無虛席，不少觀眾是表演學生的家長，為孩子加油助威。來自世界各地的儀樂隊、舞蹈團及輔助團隊先後登場，呈現高水準表演，贏得觀眾熱烈掌聲與歡呼。

作為活動東道主，PCC的表演團隊以精彩演出為Bandfest拉開序幕。這支由PCC及南加多所高中學生組成的樂隊，是玫瑰花車遊行的傳統參演者，以其嚴謹訓練和華麗表演贏得讚譽。 第二個出場的是來自德州的Pebble Hills 高中的Spartan Marching Band，該樂隊剛成立第八年，是其所屬區域El Paso第一支參與玫瑰花車遊行的隊伍，他們以優美動人的音樂演奏和變化萬千的隊形設計，贏得現場陣陣掌聲。

Banda de Musica Herberto Lopez Colegio Jose Daniel Crespo從巴拿馬遠道而來，是巴拿馬最大的學生樂隊。儘管該樂隊曾兩次參與玫瑰花車遊行，今年的表演者全為新人，其中很多人是第一次來到美國。來自美國東岸的The New England Honor Marching Band則由麻州、康州、羅德島等地的高中生組成，該樂隊專為2025年玫瑰花車遊行組建，集結美國東北部眾多高中的優秀學生樂手和表演者。在眾多以高中生為主的表演隊伍中，俄勒岡大學（University of Oregon）的樂隊帶來相當成熟的精彩表演，令人驚豔。

此外，當日的表演樂隊，還包括南加州多所學校共同組成的Salesians of Don Bosco；來自北加的Homestead High School Mighty Mustang；來自南加卡森（Carson）的The Salvation Army Tournament of Roses Marching Band；來自密西西比州的The Jackson State University 「Sonic Boom of the South」樂隊。

華人留學生Kevin目前就讀於巴沙迪那社區學院，他和朋友都是第一次來觀看Bandfest演出。他表示，能夠欣賞到來自世界各地的樂隊表演，感受不同文化交流與碰撞，是非常難忘的經歷。

今年的Bandfest共分三場，在12月30日上午10時和下午2時還會再進行兩場，將繼續有來自世界各地的11支樂隊帶來精彩表演，包括從丹麥、日本遠道而來的團隊。

東道主Pasadena City College Tournament of R...
東道主Pasadena City College Tournament of Roses Honor Band & Herald Trumpets以精彩的演出為Bandfest拉開序幕。（記者劉子為╱攝影）
來自德州的Pebble Hills High School Spartan Ma...
來自德州的Pebble Hills High School Spartan Marching Band是其所屬區域第一支參與玫瑰花車遊行的隊伍。（記者劉子為╱攝影）

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