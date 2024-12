「人工聖誕」專輯爆紅 華人張科民參與創作

張科民2025年1月20至26日再次前來魔術城堡表演近景魔術《紅包與幸運》,這是他近年來連續第三年獲魔術城堡邀請成爲亞洲魔術周表演嘉賓。(張科民提供)

今年聖誕節 ,一張名為《人工聖誕(Artificial Xmas)》的音樂專輯迅速在全球聖誕樂壇走紅,主角猴子Marc Du Chimp的背後,其實是包括一名知名華裔音樂人在內的四人音樂組,這名華人 以音樂創作和表演及連續多年受邀前來好萊塢 魔術城堡表演魔術而廣為美國社區熟悉,他就是「中國交響樂之父」李德倫的外孫張科民。

張科民在平安夜接受記者長途電話專訪。他表示,他和他的創作團隊以《人工聖誕(簡稱AX)》祝大家聖誕節快樂,也希望通過這張專輯,和大家在歡笑中思考現代人的生活方式,特別在一年中充滿魔力和喧囂的聖誕節,重溫團圓、喜樂、和平的真義。

外公李德倫被譽為「中國交響樂之父」,張科民和同住多倫多的母親李燕、住在洛杉磯的舅舅李蘇從未放棄對音樂的熱愛。張科民在創作音樂的同時,還是一位知名魔術師和魔術教練,受好萊塢魔術城堡邀請,他將在2025年1月20至26日前來魔術城堡近景魔術《紅包與幸運》,這是他連續第三年獲魔術城堡邀請。

AX音樂專輯收錄四位音樂人創作的13首聖誕歌曲,「我主要是負責歌詞和旋律創作」,張科民也是四人團隊的唯一華人,「我們決定以一隻猴子的視角看現代科技對人們過聖誕節的行為和氛圍改變、時空轉換、現代與傳統的距離」。他表示,專輯融合幽默、諷刺和科技元素,既捕捉現代節日的喜悅,也反映當代社會在數位時代的複雜關係,並融合四位音樂人不同背景、不同音樂風格。此外,專輯特別加入東方和中國元素,以猴子作為音樂表現主角,也代表孫悟空挑戰傳統的精神,用音樂、哲學和內涵,對現代技術對人類生活的重度影響提出質疑,喚醒人們對現代荒唐行為的覺醒。

專輯中的兩位主要合作者,Frankie Crosby和Astraeus Z均為精通AI科技和具有獨特品味的歌手。Astraeus(化名)以她空靈震撼的嗓音,在聖誕節期間首次於瑞典國際廣播電臺亮相,迅速獲得關注;她的另一首聖誕歌曲《我只觀看流量(All I want for Christmas is Views )》也在巴西聖誕音樂電臺熱播;AX專輯聖誕和新年期間則同時在中國保利商旅旗下酒店播出。