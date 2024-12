非法大幅漲租 洛杉磯華埠低收租戶抗議四起

Raymond Fang律師表示,房東和管理者的行為不僅是違法漲租,更是對公共政策的挑戰。(記者劉子為/攝影)

洛杉磯華埠耶魯 公寓(Yale Terrace Apartments)的低收入 住戶,因房東大幅提高租金及管理方漠視住戶需求,22日在公寓門口舉行記者會,分享抗爭經歷及後續行動計畫。記者會吸引眾多附近面臨類似困境的居民到場聲援。本次活動由華埠公平發展會協助舉辦。

非營利律所Public Counsel的律師Raymond Fang表示,今年9月得知耶魯公寓的16.4%漲租通告,他就感覺事有蹊蹺。經調查,該公寓在2005年接受洛杉磯市重建局(CRA/LA)近500萬美元的補助款用於建設,因此須遵守長達58年的契約,其中明確限制租金每年的漲幅,需符合地區收入中位數的變化,2024年的漲幅限制應為0%。這次大幅漲租,顯然違反契約規定。

「這不僅是違法漲租,更是對公共政策的挑戰。」Fang說,類似耶魯公寓這樣接受CRA/LA補助的房產遍布全市,而此次事件,暴露政府和業主對保障條款的忽視。他補充︰「感謝租戶的堅定抗爭,成功迫使業主在本月初撤回16.4%的漲租通知;但問題遠未解決,業主又提出自2025年2月起,再漲9.9%的租金,這仍然違反契約規定,以及即將在2025年1月生效的,對洛縣可負擔房租金上漲限制的相關法律。」

Fang表示,他們將繼續與洛杉磯住房部及業主溝通,推動其遵守契約和相關法律。同時,住戶們也計劃持續組織抗議,並要求提供中文和西語翻譯,保障住戶的基本權益。

租戶黃女士住在耶魯公寓已有12年,她的兩個孩子也在此出生和成長。她表示,這兩年間,業主已經四次漲租,每次漲幅從200至400美元不等。「對於我們這些低收入家庭來說,這是極大的經濟和精神壓力。我已經在做兩份工作,但一半收入都用來支付房租,這樣的漲租讓人無法負擔。」

另一位華人住戶代表指出,耶魯公寓本應作為低收入家庭的可負擔房,然而業主近年來多次漲租,並且未能提供中文和西語的通知或合同翻譯,這對年長住戶和非英語母語者造成嚴重困擾。「我們甚至被要求支付無理的罰款,例如浪費水被罰款1000美元。」業主的做法對租戶充滿不尊重。

不少住在華埠其他可負擔房及長者公寓的居民到場支持。他們表示,同樣面臨房租不斷上漲、被管理方漠視的境遇。一位年長女性住戶說︰「我一生都努力工作,現在快要因付不起房租,可能流浪街頭,這讓人感到非常無助。」另一位非裔男住戶表示,他是為國家服務過的退伍軍人,如今卻因房租問題四處奔波投訴。他希望大家能團結在一起,互相支持。