危害健康 洛縣控告奇基塔峽谷垃圾掩埋場業者

洛杉磯縣政府對奇基塔峽谷垃圾掩埋場提起訴訟,指控其長期排放惡臭及有害氣體危害居民健康。(取材至ktla5電視台)

洛杉磯 縣政府針對奇基塔峽谷垃圾掩埋場(Chiquita Canyon Landfill)提起訴訟,指控該場地下悶燒反應持續兩年,造成惡臭及有害氣體排放,嚴重危害周邊居民健康,居民出現頭痛、噁心等症狀。訴訟要求掩埋場業主及經營者立即停止污染排放、安置受害居民並支付民事罰款,同時採取有效補救措施。

這起訴訟於加州 中區聯邦地方法院(United States District Court for the Central District of California)提起,被告包括奇基塔峽谷有限責任公司(Chiquita Canyon, LLC)、奇基塔峽谷公司(Chiquita Canyon, Inc.)及廢棄物連接公司(Waste Connections US, Inc.)。洛縣 指控業者未能妥善控制掩埋場內持續兩年的地下悶燒反應,導致大量惡臭氣體、有毒滲漏液擴散,影響環境與居民生活,情況日益惡化。

洛縣的訴訟內容包括公共危害、違反加州不正當競爭法以及違反洛杉磯縣法規等。洛縣政府尋求法院下達禁令,要求掩埋場立即停止污染排放,暫時安置受害居民,並對業者的違法行為施以民事罰款。

洛杉磯縣政委員巴格(Kathryn Barger)說:「這項訴訟是我們捍衛居民權益及健康安全的必要行動。雖然聯邦、州及縣府機構已投入大量資源,並與掩埋場業者合作採取補救措施,但效果依舊有限。至今,惡臭問題依然嚴重,居民生活品質持續受到影響。業者必須加速行動,徹底解決問題,為受害社區提供應有的補償和救濟。」

為應對這場危機,環保署(EPA)、南海岸空氣質量管理局(South Coast Air Quality Management District)、加州資源回收署及多個聯邦與州政府機構,已聯合下達多項命令,要求掩埋場安裝氣體抽取井、燃燒設備、防滲膜等多項設備。然而,掩埋場業者坦言,地下悶燒反應可能持續多年,問題短期內難以完全解決。