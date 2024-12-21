危害健康 洛縣控告奇基塔峽谷垃圾掩埋場業者

洛杉磯縣政府對奇基塔峽谷垃圾掩埋場提起訴訟，指控其長期排放惡臭及有害氣體危害居民健康。（取材至ktla5電視台）

洛杉磯 縣政府針對奇基塔峽谷垃圾掩埋場（Chiquita Canyon Landfill）提起訴訟，指控該場地下悶燒反應持續兩年，造成惡臭及有害氣體排放，嚴重危害周邊居民健康，居民出現頭痛、噁心等症狀。訴訟要求掩埋場業主及經營者立即停止污染排放、安置受害居民並支付民事罰款，同時採取有效補救措施。

這起訴訟於加州 中區聯邦地方法院（United States District Court for the Central District of California）提起，被告包括奇基塔峽谷有限責任公司（Chiquita Canyon, LLC）、奇基塔峽谷公司（Chiquita Canyon, Inc.）及廢棄物連接公司（Waste Connections US, Inc.）。洛縣 指控業者未能妥善控制掩埋場內持續兩年的地下悶燒反應，導致大量惡臭氣體、有毒滲漏液擴散，影響環境與居民生活，情況日益惡化。

洛縣的訴訟內容包括公共危害、違反加州不正當競爭法以及違反洛杉磯縣法規等。洛縣政府尋求法院下達禁令，要求掩埋場立即停止污染排放，暫時安置受害居民，並對業者的違法行為施以民事罰款。

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）說：「這項訴訟是我們捍衛居民權益及健康安全的必要行動。雖然聯邦、州及縣府機構已投入大量資源，並與掩埋場業者合作採取補救措施，但效果依舊有限。至今，惡臭問題依然嚴重，居民生活品質持續受到影響。業者必須加速行動，徹底解決問題，為受害社區提供應有的補償和救濟。」

為應對這場危機，環保署（EPA）、南海岸空氣質量管理局（South Coast Air Quality Management District）、加州資源回收署及多個聯邦與州政府機構，已聯合下達多項命令，要求掩埋場安裝氣體抽取井、燃燒設備、防滲膜等多項設備。然而，掩埋場業者坦言，地下悶燒反應可能持續多年，問題短期內難以完全解決。