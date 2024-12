LAX機場貴賓休息室 豪奢服務讓人驚艷

2024年秋季才在LAX開幕的達美一等休息室,一共有七個優雅的區域。(Delta)

美國機場的貴賓休息室(airport lounge),過去是華人乘客難以一窺其貌的秘境。隨著經濟能力的提升以及高級信用卡 提供的福利,華人使用貴賓休息室的狀況已較普及。洛杉磯時報的Chris Dong為大家探索洛杉磯國際機場LAX 最棒的七處休息室,有些甚至提供超豪奢級的服務。

許多年前,這種飛行前的體驗只有最頻飛的乘客或地位最高的菁英會員才能享受。但隨著高級信用卡福利,以及航空公司休息室會員資格的普及,擴大了機場休息室的使用範圍。儘管美國的機場休息室愈來愈民主化,有時甚至過度擁擠,但有一些休息室仍然備受追捧。LAX 擁有幾處這樣的休息室,某些高級信用卡持卡人可免費使用,有些則需支付可能高達1000元以上年費購買的會員資格。以下是LAX最棒的貴賓休息室、它們所在的位置以及如何有享用的資格。

達美一等休息室 (Delta One Lounge)

最適對象:追求奢華設施和迷人設計的乘客;

位置:3號航廈,在啟程樓層的上一層,位於達美航空天際俱樂部隔壁。

LAX的達美一等航空休息室是今年秋季才開幕的,它擁有七個獨特而時尚的區域,包括配有零重力按摩椅(zero-gravity massage chairs)的健康專區、圖書館和寬敞的酒吧。餐廳的每個座位(包括室外露臺)都提供堂食餐點。菜餚隨季節變化,這是整個LAX中唯一設有壽司吧的休息室。

令人印象深刻的不僅僅是休息室本身:達美一號的體驗實際上從3 號航廈的到達層就已開始,符合條件的客人可以在這裡享受自己的私人到點登記(private check-in)、安全檢查和進入休息室的權利。

持有當日達美一等商務艙機票(Delta One business-class ticket)的啟程或到達旅客,可以享用這間休息室。另外,搭乘法國航空(Air France)頭等艙(premiere class)與長途商務艙(long-haul business class)、智利LATAM航空的頭等商務艙(Premium Business Class)、荷蘭皇家航空KLM商務艙、韓航(Korean Air)頭等艙(First Class)與尊貴艙(Prestige Class)、維京大西洋航空(Virgin Atlantic)上等艙(Upper Class)乘客也可享用。

澳洲航空頭等貴賓休息室 (Qantas First Class Lounge)

最適對象:想要坐下享受一餐美食或香醇咖啡 的乘客

位置:TBIT國際航廈五樓 (LAX的國際航廈名為Tom Bradley International Terminal,本文中簡稱TBIT)

面積超過1萬7000平方呎,擁有充足的空間讓旅客在飛行前放鬆身心。備受推崇的澳洲廚師兼餐廳老闆佩里 (Neil Perry)設計了這裡的單點菜單(à la carte menu),菜單隨季節變化。當然,咖啡也是這裡一大重點,所有咖啡飲品均由咖啡師製作,其中又以Flat White最出色。澳洲航空休息室設有淋浴間,並提供蒸氣熨燙西裝、熨燙襯衫和擦鞋服務。

持有符合資格的寰宇一家(Oneworld)航空聯盟頭等艙機票的旅客、乘坐任何客艙旅行的「寰宇一家綠寶石」(Oneworld Emerald)會員的乘客可以使用。但是,透過阿拉斯加航空(Alaska Airlines)或美國航空(American Airlines)獲得資格的乘客,只能在到北美境外旅行時可以使用。

法國航空貴賓休息室 (Air France Lounge)

最適對象:喜歡飛行前健康護理或法國式優雅環境的旅客;

位置:國際航廈六樓西候機大廳(West Concourse)

設有 172 個座位,2024年稍早才開幕。這裡有廣闊的停機坪景觀(tarmac views),休息室的美感既時尚又別緻。專業提示:您最好提前到達,以便享用嬌韻詩水療(Clarins spa)和健康區。搭乘法航 La Première(頭等艙)的旅客可以提前預約,而商務艙旅客可以在抵達時查看是否有空位。

用餐區提供各種美味的法國經典菜餚。開放式廚房概念還允許客人按需要點選食物。

La Première頭等艙中還有一個「ultra-exclusive cabin」(超隱密客艙)級別,持票乘客在貴賓休息室中擁有專屬的私人區域,提供單點餐飲和最多可容納12人的座位。

搭乘法航頭等艙(La Première)、商務艙(business)或藍天飛行優選菁英(Flying Blue Elite Plus)的旅客,以及符合資格的荷航KLM和天合聯盟合作夥伴(SkyTeam partner)的乘客可以使用這間休息室。

美國運通統帥卡會員休息室 (Amex Centurion Lounge)

最適對象:美國運通高級信用卡會員想在登機前享用美味點心與小憩休息的乘客;

位置:TBIT國際航廈(從四樓搭電梯到二樓)

與其他機場的Amex Centurion休息室一樣,LAX的也提供廚師烹製的自助餐和客製化雞尾酒。精心策劃的菜單由詹姆斯比爾德獎獲獎主廚西爾弗頓 (Nancy Silverton) 設計。

休息室缺乏自然光和低矮的天花板意味著感覺可能有點侷促。幸運的是客人可以坐在「日出」(Sunrise)或「月出」(Moonrise)放鬆室(relaxation rooms),幫助旅行者提前適應新時區。這裡還提供兩間淋浴套房。

持有美國運通白金卡、美國運通商務白金卡者,搭乘任何航空公司的航班均可使用;持有美國運通達美儲備卡(Amex Delta Reserve Card)或美國運通達美儲備商務卡(Amex Delta Reserve Business card)的旅客,則限搭乘達美航空的航班可以進入。你必須在當天從LAX出發的航班預定起飛前三小時之內才能進入。

PS私人套房與沙龍 (PS Private Suite and the Salon)

最適對象:想要有超豪華級登機前享受與極度隱私的乘客;

位置:位於帝國公路(Imperial Highway)旁的私人設施,在LAX的對街。

儘管價格不菲,PS 卻能提供最終極的商業化私密的機場體驗。旅客在與機場其他部分完全分開的設施中開始旅程。抵達時,客人被帶到兩種僻靜的奢華體驗之一:「私人套房」是一個完全封閉的小團體綠洲;「沙龍」則是一個精緻的共享社交休息室。然後,PS 代表會在飛行前處理所有後勤事宜,您不必擔心任何細節。

客人可以享用包含在入場費中的雞尾酒和餐點,以及額外收費的水療(spa)和美容服務,例如美甲、修腳、理髮和按摩。

國際旅客抵達時可使用完全隱密的TSA檢查站或海關設施。當登機開始時,乘客將乘坐BMW寶馬專車直接前往飛機旁。是的,沒錯,使用PS的旅客永遠不必踏入任何航站大樓。

旅客必須按次付費才能使用 PS;私人套房費用為4850元,最多可容納四名旅客;沙龍費用為每人1095元。

星空聯盟貴賓休息室 (Star Alliance Lounge)

最適對象:喜歡新鮮空氣和靜酷氛圍的乘客;

位置:TBIT國際航廈六樓

面積1萬8000 平方呎,可以欣賞到包括好萊塢崗全貌的廣角跑道景觀。然而,休息室的亮點是位於空間最後面的室外露台。在那裡,遊客會發現別緻的戶外座位、幾個在南加州的冬季中取暖的壁爐,甚至還有寬敞的酒吧和燒烤區。這裡有一流的自助式選擇,頭等艙乘客甚至可以享用單點選菜和有服務員的用餐服務。

搭乘星空聯盟航班商務艙或頭等艙的旅客,或搭乘星空聯盟當日航班任何艙位的星空聯盟黃金會員(Star Alliance Gold Member)可以進入。

美國航空旗艦貴賓休息室 (American Airlines Flagship Lounge)

最適對象:喜歡豪華淋浴與自助酒吧的旅客;

位置:第4航廈,接近40號登機口處。

1萬2000平方呎的LAX美國旗艦休息室,是該航空公司最優質的出發前空間。此處以自助餐形式提供各種豐盛的冷熱食品,有充足的座位。

這裡的八間帶有雨淋花灑(rainfall showerheads)的淋浴間,是LAX乃至全世界任何機場最寬敞、設備最齊全的淋浴間。

搭乘美國航空或其他寰宇一家(Oneworld)航空的商務艙或頭等艙的符合條件的旅客,以及寰宇一家藍寶石(Sapphire)或綠寶石(Emerald)身分會員可以使用休息室。另外,乘客可以每人花150元或1萬5000點的AAdvantage 哩程購買使用權。

Airport facials, anyone? The 7 best luxury lounges at LAX — and how to get in