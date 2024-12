華人雙胞胎融資2200萬 阿罕布拉開設專業老人中心 提供中文服務

見心頤養( Seen Health)的首家PACE長者照護中心開設在阿罕布拉市。(受訪人提供)

見心頤養為55歲及以上低收入長者提供一站式醫療服務和社會支持。(受訪人提供)

雙胞胎兄弟蘇星和蘇陽,三年前放棄科技公司的高薪工作,將精力投入到一個養老項目中。如今,他們帶著2200萬美元的A輪融資,在聖蓋博谷阿罕布拉市開設他們的第一間長者醫療照護中心。

見心頤養( Seen Health)是這對雙胞胎兄弟近三年的心血,為55歲及以上低收入 長者提供一站式醫療服務和社會支持。與普通日間保健中心不同,見心頤養基於「長者全面護理計畫」( Program of All-Inclusive Care for the Elderly,簡稱PACE),受到聯邦和州政府的雙重監管,所提供的每項服務都需要符合嚴格的規範要求。正因如此,PACE計畫推出近30年,全國僅設有180個此類機構,能夠提供中文服務並適應華人 文化的更是寥寥無幾。

蘇星(左)和蘇陽希望為華人長者提供一個安全專業、注重文化和護理質量的老齡化體驗。(受訪人提供) 像許多華人移民家庭的孩子一樣,蘇星和蘇陽由祖父母帶大。(受訪人提供)

「早知道做這個(項目)有多難,當初我們就不做了。」蘇星說,創業是從零開始,過程中的大小事務都存在變數,但PACE計畫下的每一項事務都要政府審批,任何一個環節出問題都會影響整個項目的進程。比如,當初在選址,談了7個月才簽約的房東,在遞交審批的前一周突然毀約,他們不得不在五天內找到替代店址,才能避免項目審批重新開始。

PACE是一個由聯邦政府支持的長期照護計畫,為需要長期照顧的長者提供綜合性的醫療、社會服務和照護,並幫助他們在社區中繼續生活,而不是入住養老院。根據Mathematica公共政策研究機構的數據,自PACE推出後,全美住院率降低24%。然而,在220萬名符合要求的低收入長者中,PACE的服務覆蓋率僅為2.5%。而在聖蓋博谷地區,由於多年來運營的PACE服務機構以英語和西語為主,導致華人長者對這方面的資源了解甚少。

兩人創業的決定,與自身經歷相關。「像許多移民家庭的孩子一樣,我們是由祖父母撫養長大的。」兩兄弟表示,隨著祖父母年紀越來越大,他們親身體會到照顧老人是一項艱巨的任務,感受到老人失智、摔跤等問題,對華人家庭帶來的具體挑戰。他們希望透過見心頤養為華人長者提供一個安全專業、注重文化和護理質量的老齡化體驗。

兩個年輕人選擇進入養老行業,並非一條尋常之路。蘇星表示,現在矽谷的熱點是人工智能,養老行業不僅冷門,而且初期資本投入大,風險高,融資非常困難。「但這確實是一個機具潛力、能帶來正面社會影響的模式。」

而投資 者關注的問題,還有項目的可複製性,這也是傳統養老項目需要突破的主要挑戰。兄弟倆在Uber、Salesforce等科技公司的管理、運營和技術開發背景,為投資者提供信心。特別是,見心頤養不僅限於開設實體照護中心,公司產品還包括通過技術手段解決傳統養老服務在運營上的效率問題,為業務模式複製的提供保障。

見心頤養目前已成功完成2200萬美元的A輪融資。牽頭的生命科學投資公司8VC合夥人Sebastian Caliri表示,見心頤養實現PACE模式的現代化,將臨床、運營與技術相結合,實現後台任務自動化並為護理團隊提供支持。