無力換大房 單親媽23萬蓋ADU

為了讓三個兒子可以有足夠的生活空間,燈光設計師諾貝爾在主屋後面加建一間時尚的ADU。照片中是諾貝爾的大兒子梅森。諾貝爾表示,這間ADU滿足了她的夢想。(洛杉磯時報/ Robert Gauthier攝影)

原來的雙車位車庫現在變成一個完整附屬住宅單元(亦稱加建屋Studio Accessory Dwelling Unit,ADU),擁有絕對時尚的格調,包括一個搖滾風格的睡眠壁龕(sleeping niche)。

單親媽媽、三個男孩和祖父母,現在可以幸福地共住在一個房地產上,這要感謝耗資23萬元建造的 ADU。

照明設計師諾貝爾 ( Kille Knobel) 與 MR Studio Architecture 建築師事務所合作,整建出一個符合她的預算 和藝術審美觀的小住宅。

當初諾貝爾和她當時的丈夫在格蘭岱(Glendale) 為五口之家購買了一座中世紀的莊園式平房時,他們根本沒有想到要更新這棟位於好學區的房屋。賣給他們的投資者已做過廉價的改善。 諾貝爾是一位獲得艾美獎提名的燈光設計師,與Pearl Jam、Soundgarden和雪兒(Cher)等藝人合作,他們正忙於撫養三個四歲以下的男孩,其中包括兩個患有先天性感音神經性聽力不足(congenital sensorineural hearing loss)的幼兒。諾貝爾說:「沒有時間進行房屋修繕,我們只能顧到生存。」最終,改善房屋將是一個緩慢的過程。

拓展居家空間 腦筋動到車庫

15年後,隨著他們生活發生的變化,這對夫婦已離婚,男孩們也都十幾歲了,這棟1500平方呎的房子開始感覺過時和侷促。「三個男孩住得很擁擠,」諾貝爾說,「但我不可能在這個社區買得起更大的房子。」像諾貝爾這樣的許多「夾心世代」(sandwich generation),都了解跟青少年和年長的父母在洛杉磯想要舒適、經濟地生活所面臨的挑戰,洛杉磯是全美國住屋最負擔不起的都會區之一。

作為夾心族的一員,諾貝爾渴望能夠容納她的孩子們,包括她在當地上大學的19歲大兒子梅森(Mason),以及經常從外州前來探望的父母。由於加州 法律現在允許附屬住宅單元 (accessory dwelling unit,簡稱ADU) 更容易獲得許可證,諾貝爾決定在2021年利率較低時,向銀行取得房屋淨值貸款(home equity loan),耗費約23萬元將她的獨立雙車位車庫改造成ADU。

「我是為我的爸媽建造這間ADU的,」諾貝爾一邊說,一邊帶大家參觀主屋後面533平方呎的ADU。 「我希望他們有一個安全舒適的住宿地點,現在,如果他們想停留更長時間,絕對沒問題了。」在她添加ADU之前,她的父母睡在一個改造成客房的工作區。「它沒有自來水或浴室,」她說。「我擔心他們摸黑從後院進入主屋去洗手間,會有安全上的顧慮。」

MR Studio Architecture的建築師李奇(Jonathan Rieke)和設計師莫爾(Emily Mohr)最初將車庫設想為一臥室單元(one-bedroom unit,起居間+臥室)。但隨著新冠疫情後建築成本飆升,他們決定選擇比較便宜的工作室單元(studio unit)。「當我們開始計算數字時,我對各種建材的成本感到厭倦,」諾貝爾說。「我們比較了建築成本,我知道裝修,包括櫥櫃、照明裝置和五金,將決定這個專案的成敗。我想確保銀行裡一直都有錢,這樣我們就不必抄捷徑。」

如今,當你走進這棟時尚的單間住所時,他們的經濟實惠的選擇顯然很精明。其特點是中央起居區位於超高楓木天花板下方,還有一個引人注目的睡眠壁龕,裡面有一具加州特大號床墊(California King mattress)。「讓空間感到平靜對我來說非常重要,」諾貝爾談到陽光普照的工作室單元時說道。「我不想要任何看起來不和諧的東西。我的父母很喜歡它,這間ADU 就是我想要的一切。」

床的兩側都配有一體式窗簾,這個壁龕的靈感來自於諾貝爾與Pearl Jam一起乘坐巡演巴士的經歷,她與這個樂團已合作25年。「作為燈光設計師,我職業生涯的大部分時間都在巡演,」諾貝爾說。「在旅遊巴士上睡覺時,你可以拉上窗簾以保護隱私和黑暗。」在ADU中的結果是相同的:可以拉上窗簾,以便在睡眠時或當多人使用緊湊的空間時提供隱私。

為了節省資金,設計師保留了現有車庫的混凝土地面完好無損,並在結構後面增加了170平方呎的空間,以容納新的共用設施。一個小頂板(top slab)將附加部分統一起來。 「諾貝爾的想法是把所有新的管道都裝在新混凝土地板中,這樣我們就不必在舊的地板上挖溝,」莫爾說。 「所以水槽、爐子的燃氣、洗衣機、烘乾機和浴室都包含在新區域中。」

儘管如此,專案還是面臨過重大挑戰,例如汙水泵的難題(sump pump issue),導致承包商出了天價。 「我們花了很長時間尋找能在我們預算範圍內工作的人,」莫爾說。「由於ADU是在斜坡下方,我們需要一個汙水泵將汙水排到街上,一旦我們找到了知道如何做的承包商,事情就很簡單了。」

這棟ADU設有全套的廚房,配有綠色宜家櫥櫃(IKEA cabinets)、凱撒金石檯面(Caesarstone countertops),浴室對面設有可堆疊式洗衣機和烘乾機。由於沒有足夠的空間容納餐桌,莫爾在廚房旁設計了一個多功能的吧檯,從那裡可以俯瞰後院。首要任務始終是最大化空間和功能。

麻雀雖小 五臟俱全

「創造一個同時能工作和吃飯的地方很重要,」諾貝爾談到廚房角落時說道。 「儘管這只是一間單間住所,但廚房始終是一個家的心臟和靈魂。」 雖然目的是創造一個寧靜的主空間,但莫爾將浴室描述為「一個有趣的區域」(a fun zone),牆壁上有溫暖的小麥色瓷磚,深灰色水磨石水泥磚(terrazzo cement tiles)和溫暖的棕色骨料地板(brown aggregate flooring)。「我們在水磨石瓷磚上放膽去做,」她說,「因為它有比較繁複的質感。」

為了增加更多的溫暖感,設計師在中央區域的天花板上安裝了楓木膠合板(maple plywood),以平衡混凝土地板的寒涼。「即使我們希望降低成本,我們仍然堅持使用木材,因為我們知道它的溫暖感會產生很大的影響,」莫爾說。

身為燈光設計師,諾貝爾表示照明對她來說很重要,她花了很多時間挑選固定照明裝置、添加調光器並在廚房安裝台下照明。她一心想要在主起居區安裝Herman Miller Nelson的三泡式固定照明燈具(triple bubble lighting fixture),但事實證明它對於她的預算來說太貴了,她因此徹底心碎。

因此,當莫爾發現Instagram貼文告知Herman Miller Nelson三泡式照明燈具在奧克斯納德(Oxnard)的DWR專賣店打折時,諾貝爾馬上跳進車裡開了70哩,以折扣價買到了這款吊燈。「我們考慮了其他選擇,但沒有什麼比這款吊墜更讓我驚嘆不已了,」她說。

諾貝爾和莫爾的合作非常自然,諾貝爾形容莫爾是「絕對的偵探(an absolute sleuth),她會找到如此美麗的東西,而且總是能找到比較便宜的價錢,」諾貝爾讚賞地說。「這是一次巨大的合作。我們有很多Google表格,」莫爾笑著補充道。

對於諾貝爾的設計大腦,莫爾還有其他一些心得。她說:「兩個月前諾貝爾邀請我們去看Pearl Jam的表演,我們看到她的燈光設計過程,對我們來說那是非常特別的經驗。」

有加建單位 祖父母常來小住

儘管出租這間ADU目前並不是諾貝爾的首要任務,但她喜歡在未來的過程中擁有多種選擇。「如果有需要,我們靠近JPL(美國太空總署噴射推進實驗室),並且位於一個很好的學區,將來孩子長大離家後,我可能更傾向於把主屋出租,自己住在ADU裡。

她想像她所有的兒子都會接續的使用ADU。如今,兒子梅森斯塔克(Mason Stucker)住在那裡,當他的祖父母來拜訪時,他搬回與母親和兄弟一起住在主屋裡。主屋的空間可能很小,但有足夠的空間放置一張桌子,讓他讀書和演奏樂器。

梅森說他喜歡這個家的隱私感和親密感,並很高興他的兩個弟弟現在都有自己的房間。 「ADU裡很安靜,」他說。「感覺非常私密和獨立。我可以做作業、創作音樂並獨處。它讓我了解成人的生活。」

這讓他的母親很高興,她說她對ADU的目標之一就是讓她的兒子們嘗到獨立的滋味。 「但是你猜猜每天晚上誰會出現在晚餐桌上?」諾貝爾開玩笑地說。「我不認為他曾經打開過ADU裡的那個爐子。」

She couldn't afford a bigger house in L.A. So she built a stylish ADU for $230,000