無力換大房 單親媽23萬蓋ADU

為了讓三個兒子可以有足夠的生活空間，燈光設計師諾貝爾在主屋後面加建一間時尚的ADU。照片中是諾貝爾的大兒子梅森。諾貝爾表示，這間ADU滿足了她的夢想。(洛杉磯時報/ Robert Gauthier攝影)

原來的雙車位車庫現在變成一個完整附屬住宅單元（亦稱加建屋Studio Accessory Dwelling Unit，ADU），擁有絕對時尚的格調，包括一個搖滾風格的睡眠壁龕（sleeping niche）。

單親媽媽、三個男孩和祖父母，現在可以幸福地共住在一個房地產上，這要感謝耗資23萬元建造的 ADU。

照明設計師諾貝爾 （ Kille Knobel） 與 MR Studio Architecture 建築師事務所合作，整建出一個符合她的預算 和藝術審美觀的小住宅。

當初諾貝爾和她當時的丈夫在格蘭岱(Glendale) 為五口之家購買了一座中世紀的莊園式平房時，他們根本沒有想到要更新這棟位於好學區的房屋。賣給他們的投資者已做過廉價的改善。 諾貝爾是一位獲得艾美獎提名的燈光設計師，與Pearl Jam、Soundgarden和雪兒（Cher）等藝人合作，他們正忙於撫養三個四歲以下的男孩，其中包括兩個患有先天性感音神經性聽力不足（congenital sensorineural hearing loss）的幼兒。諾貝爾說：「沒有時間進行房屋修繕，我們只能顧到生存。」最終，改善房屋將是一個緩慢的過程。

拓展居家空間 腦筋動到車庫

15年後，隨著他們生活發生的變化，這對夫婦已離婚，男孩們也都十幾歲了，這棟1500平方呎的房子開始感覺過時和侷促。「三個男孩住得很擁擠，」諾貝爾說，「但我不可能在這個社區買得起更大的房子。」像諾貝爾這樣的許多「夾心世代」（sandwich generation），都了解跟青少年和年長的父母在洛杉磯想要舒適、經濟地生活所面臨的挑戰，洛杉磯是全美國住屋最負擔不起的都會區之一。

作為夾心族的一員，諾貝爾渴望能夠容納她的孩子們，包括她在當地上大學的19歲大兒子梅森（Mason），以及經常從外州前來探望的父母。由於加州 法律現在允許附屬住宅單元 (accessory dwelling unit，簡稱ADU) 更容易獲得許可證，諾貝爾決定在2021年利率較低時，向銀行取得房屋淨值貸款（home equity loan），耗費約23萬元將她的獨立雙車位車庫改造成ADU。

「我是為我的爸媽建造這間ADU的，」諾貝爾一邊說，一邊帶大家參觀主屋後面533平方呎的ADU。 「我希望他們有一個安全舒適的住宿地點，現在，如果他們想停留更長時間，絕對沒問題了。」在她添加ADU之前，她的父母睡在一個改造成客房的工作區。「它沒有自來水或浴室，」她說。「我擔心他們摸黑從後院進入主屋去洗手間，會有安全上的顧慮。」

MR Studio Architecture的建築師李奇（Jonathan Rieke）和設計師莫爾（Emily Mohr）最初將車庫設想為一臥室單元（one-bedroom unit，起居間＋臥室）。但隨著新冠疫情後建築成本飆升，他們決定選擇比較便宜的工作室單元（studio unit）。「當我們開始計算數字時，我對各種建材的成本感到厭倦，」諾貝爾說。「我們比較了建築成本，我知道裝修，包括櫥櫃、照明裝置和五金，將決定這個專案的成敗。我想確保銀行裡一直都有錢，這樣我們就不必抄捷徑。」

如今，當你走進這棟時尚的單間住所時，他們的經濟實惠的選擇顯然很精明。其特點是中央起居區位於超高楓木天花板下方，還有一個引人注目的睡眠壁龕，裡面有一具加州特大號床墊（California King mattress）。「讓空間感到平靜對我來說非常重要，」諾貝爾談到陽光普照的工作室單元時說道。「我不想要任何看起來不和諧的東西。我的父母很喜歡它，這間ADU 就是我想要的一切。」

床的兩側都配有一體式窗簾，這個壁龕的靈感來自於諾貝爾與Pearl Jam一起乘坐巡演巴士的經歷，她與這個樂團已合作25年。「作為燈光設計師，我職業生涯的大部分時間都在巡演，」諾貝爾說。「在旅遊巴士上睡覺時，你可以拉上窗簾以保護隱私和黑暗。」在ADU中的結果是相同的：可以拉上窗簾，以便在睡眠時或當多人使用緊湊的空間時提供隱私。

為了節省資金，設計師保留了現有車庫的混凝土地面完好無損，並在結構後面增加了170平方呎的空間，以容納新的共用設施。一個小頂板（top slab）將附加部分統一起來。 「諾貝爾的想法是把所有新的管道都裝在新混凝土地板中，這樣我們就不必在舊的地板上挖溝，」莫爾說。 「所以水槽、爐子的燃氣、洗衣機、烘乾機和浴室都包含在新區域中。」

儘管如此，專案還是面臨過重大挑戰，例如汙水泵的難題（sump pump issue），導致承包商出了天價。 「我們花了很長時間尋找能在我們預算範圍內工作的人，」莫爾說。「由於ADU是在斜坡下方，我們需要一個汙水泵將汙水排到街上，一旦我們找到了知道如何做的承包商，事情就很簡單了。」

這棟ADU設有全套的廚房，配有綠色宜家櫥櫃（IKEA cabinets）、凱撒金石檯面（Caesarstone countertops），浴室對面設有可堆疊式洗衣機和烘乾機。由於沒有足夠的空間容納餐桌，莫爾在廚房旁設計了一個多功能的吧檯，從那裡可以俯瞰後院。首要任務始終是最大化空間和功能。

麻雀雖小 五臟俱全

「創造一個同時能工作和吃飯的地方很重要，」諾貝爾談到廚房角落時說道。 「儘管這只是一間單間住所，但廚房始終是一個家的心臟和靈魂。」 雖然目的是創造一個寧靜的主空間，但莫爾將浴室描述為「一個有趣的區域」（a fun zone），牆壁上有溫暖的小麥色瓷磚，深灰色水磨石水泥磚（terrazzo cement tiles）和溫暖的棕色骨料地板（brown aggregate flooring）。「我們在水磨石瓷磚上放膽去做，」她說，「因為它有比較繁複的質感。」

為了增加更多的溫暖感，設計師在中央區域的天花板上安裝了楓木膠合板（maple plywood），以平衡混凝土地板的寒涼。「即使我們希望降低成本，我們仍然堅持使用木材，因為我們知道它的溫暖感會產生很大的影響，」莫爾說。

身為燈光設計師，諾貝爾表示照明對她來說很重要，她花了很多時間挑選固定照明裝置、添加調光器並在廚房安裝台下照明。她一心想要在主起居區安裝Herman Miller Nelson的三泡式固定照明燈具（triple bubble lighting fixture），但事實證明它對於她的預算來說太貴了，她因此徹底心碎。

因此，當莫爾發現Instagram貼文告知Herman Miller Nelson三泡式照明燈具在奧克斯納德（Oxnard）的DWR專賣店打折時，諾貝爾馬上跳進車裡開了70哩，以折扣價買到了這款吊燈。「我們考慮了其他選擇，但沒有什麼比這款吊墜更讓我驚嘆不已了，」她說。

諾貝爾和莫爾的合作非常自然，諾貝爾形容莫爾是「絕對的偵探（an absolute sleuth），她會找到如此美麗的東西，而且總是能找到比較便宜的價錢，」諾貝爾讚賞地說。「這是一次巨大的合作。我們有很多Google表格，」莫爾笑著補充道。

對於諾貝爾的設計大腦，莫爾還有其他一些心得。她說：「兩個月前諾貝爾邀請我們去看Pearl Jam的表演，我們看到她的燈光設計過程，對我們來說那是非常特別的經驗。」

有加建單位 祖父母常來小住

儘管出租這間ADU目前並不是諾貝爾的首要任務，但她喜歡在未來的過程中擁有多種選擇。「如果有需要，我們靠近JPL（美國太空總署噴射推進實驗室），並且位於一個很好的學區，將來孩子長大離家後，我可能更傾向於把主屋出租，自己住在ADU裡。

她想像她所有的兒子都會接續的使用ADU。如今，兒子梅森斯塔克（Mason Stucker）住在那裡，當他的祖父母來拜訪時，他搬回與母親和兄弟一起住在主屋裡。主屋的空間可能很小，但有足夠的空間放置一張桌子，讓他讀書和演奏樂器。

梅森說他喜歡這個家的隱私感和親密感，並很高興他的兩個弟弟現在都有自己的房間。 「ADU裡很安靜，」他說。「感覺非常私密和獨立。我可以做作業、創作音樂並獨處。它讓我了解成人的生活。」

這讓他的母親很高興，她說她對ADU的目標之一就是讓她的兒子們嘗到獨立的滋味。 「但是你猜猜每天晚上誰會出現在晚餐桌上？」諾貝爾開玩笑地說。「我不認為他曾經打開過ADU裡的那個爐子。」

She couldn't afford a bigger house in L.A. So she built a stylish ADU for $230,000