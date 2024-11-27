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華航北美往返亞洲 旅客再創新高

記者張宏╱洛杉磯報導
從左二至右二依次是美洲貨運中心總經理池志超、美洲地區處長鄭玉麟、美洲地區行銷協理張邱驊和美洲地區行銷副理林懷卿。（記者張宏╱攝影）
從左二至右二依次是美洲貨運中心總經理池志超、美洲地區處長鄭玉麟、美洲地區行銷協理張邱驊和美洲地區行銷副理林懷卿。（記者張宏╱攝影）

中華航空今年累積全球營收持續創造佳績，北美市場同步穩定成長，尤其客運方面，由北美地區往返亞洲之旅客再創歷史新高，較去年同期成長5%，平均載客率達八成以上。華航美洲地區處長鄭玉麟25日分享今年華航取得的亮眼成績。

鄭玉麟表示，今年華航再度榮獲國際大獎包含連續多年獲APEX評選為Five Star Global Airline，同時囊括Best in Food and Beverage及Best In Wi-Fi大獎，也獲Global Traveler評選為「北亞洲最佳航空公司」，這些獎項肯定華航在服務、舒適度與設計上全方位卓越表現。貨運方面隨著跨境電商穩步發展，並搭上AI議題持續發酵帶動相關產業及艙位需求推升，使貨運營收表現亮眼。

他說，今年華航適逢歡慶成立65周年，並自1970年開始布局北美航線，迄今已逾54年。繼飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市，今年7月再添西雅圖，成為華航在北美第六個直飛據點，也正因西雅圖擁有轉接機優勢，是眾多旅客銜接50多個美國內陸城市的首選。

華航北美亦視中轉商機為重要市場之一，近年來將航點延伸至更多東南亞及日韓等城市，並持續透過航線優化，讓旅客有更多轉接彈性與便利，秉持軟硬體高品質服務原則，穩固載客率及收益。

展望2025年，華航喜迎全新波音787機隊，全面推出搭載豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙旗艦級新世代產品，機艙配備大面積舷窗，提供更廣闊視野並掌握調節濕度和氣壓，全面提升旅客舒適度。

貨運機隊亦將完成10架波音777F貨機部署，華航美洲貨運中心總經理池志超表示，華航優化營運效率顯著，且秉持更新機隊以提升服務品質和燃油效率，邁向2050年「淨零碳排放」目標。

波音 西雅圖 東南亞

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