搗蛋大遊行重現中國白紙運動 政治諷刺劇引發關注

遊行者重現中國警方逮捕白紙抗議代表人物彭立發的場景。(本報記者/攝影)

11月24日,搗蛋大遊行(Doo Dah Parade)在巴沙迪那市登場,除了奇裝異服和搞笑表演外,一些參與者也藉此機會表達政治訴求。美國視覺藝術家協會(Visual Artists Guild)以強烈行動呼籲中共 釋放中國與香港的白紙抗議者,為遊行注入深刻的社會意涵。

(本報記者/攝製)

遊行現場,協會成員手持標語,內容直指中國的政治與社會現狀,如「We want life not zero-covid policy」(我們要生活,不要清零政策)、「We want to be respected, not be lied to」(我們要求被尊重,而非被欺騙)以及「We want reform, not cultural revolution」(我們要改革,不要文化大革命),這些標語引發眾多路人駐足關注。

協會創辦人劉雅雅(Ann Lau)表示,協會多年來積極參與遊行,目的是喚起更多人對中國政治現狀的關注。她指出,中國政府對言論自由的壓制和對抗議者的打壓不容忽視,他們希望透過遊行傳遞民主與改革的聲音。

現場演出更以政治諷刺形式吸引大量目光。一些參與者扮成中國「大白」(防疫 工作人員),模擬強行進行核酸檢測的情景;另一些則重現中國警方逮捕白紙抗議代表人物彭立發的場景,場面既幽默又發人深省。