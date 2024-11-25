搗蛋大遊行重現中國白紙運動 政治諷刺劇引發關注
11月24日，搗蛋大遊行（Doo Dah Parade）在巴沙迪那市登場，除了奇裝異服和搞笑表演外，一些參與者也藉此機會表達政治訴求。美國視覺藝術家協會（Visual Artists Guild）以強烈行動呼籲中共釋放中國與香港的白紙抗議者，為遊行注入深刻的社會意涵。
（本報記者/攝製）
遊行現場，協會成員手持標語，內容直指中國的政治與社會現狀，如「We want life not zero-covid policy」（我們要生活，不要清零政策）、「We want to be respected, not be lied to」（我們要求被尊重，而非被欺騙）以及「We want reform, not cultural revolution」（我們要改革，不要文化大革命），這些標語引發眾多路人駐足關注。
協會創辦人劉雅雅（Ann Lau）表示，協會多年來積極參與遊行，目的是喚起更多人對中國政治現狀的關注。她指出，中國政府對言論自由的壓制和對抗議者的打壓不容忽視，他們希望透過遊行傳遞民主與改革的聲音。
現場演出更以政治諷刺形式吸引大量目光。一些參與者扮成中國「大白」（防疫工作人員），模擬強行進行核酸檢測的情景；另一些則重現中國警方逮捕白紙抗議代表人物彭立發的場景，場面既幽默又發人深省。
參與者周蘭英在接受採訪時，特別提及白紙運動的歷史背景。她表示，兩年前的今天，新疆烏魯木齊市吉祥苑小區因中共過度防疫政策，導致火災中10人不幸罹難，這場悲劇直接引發自1989年以來中國最大的全國性抗議潮——白紙運動。周蘭英指出，「即便白紙上什麼都沒寫，中共也如臨大敵，大批警察暴力驅趕、逮捕大學生，如今仍有許多抗議者下落不明。我們今天站出來，是為了聲援這些勇敢的年輕人，並要求中共立即釋放所有白紙運動的政治犯。」
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