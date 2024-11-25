搗蛋大遊行重現中國白紙運動 政治諷刺劇引發關注

遊行者重現中國警方逮捕白紙抗議代表人物彭立發的場景。（本報記者/攝影）

11月24日，搗蛋大遊行（Doo Dah Parade）在巴沙迪那市登場，除了奇裝異服和搞笑表演外，一些參與者也藉此機會表達政治訴求。美國視覺藝術家協會（Visual Artists Guild）以強烈行動呼籲中共 釋放中國與香港的白紙抗議者，為遊行注入深刻的社會意涵。

（本報記者/攝製）

遊行現場，協會成員手持標語，內容直指中國的政治與社會現狀，如「We want life not zero-covid policy」（我們要生活，不要清零政策）、「We want to be respected, not be lied to」（我們要求被尊重，而非被欺騙）以及「We want reform, not cultural revolution」（我們要改革，不要文化大革命），這些標語引發眾多路人駐足關注。

協會創辦人劉雅雅（Ann Lau）表示，協會多年來積極參與遊行，目的是喚起更多人對中國政治現狀的關注。她指出，中國政府對言論自由的壓制和對抗議者的打壓不容忽視，他們希望透過遊行傳遞民主與改革的聲音。

現場演出更以政治諷刺形式吸引大量目光。一些參與者扮成中國「大白」（防疫 工作人員），模擬強行進行核酸檢測的情景；另一些則重現中國警方逮捕白紙抗議代表人物彭立發的場景，場面既幽默又發人深省。