解讀植物與人關係 奪天工研討會探究中國園林

明代畫家仇英的畫作「獨樂園」被多次提及,其中對藥用植物的解讀有不少深意。(漢庭頓圖書館官網)

漢庭頓圖書館 9日舉辦「奪天工」(Growing and Knowing in the Gardens of China)研討會,吸引了眾多學者和園藝愛好者,齊聚一堂討論古代中國人與植物之間的密切關係。研討會話題豐富,從古代中國的藥用植物園 、救荒植物,到商業苗圃的運作、嫁接技術,甚至園藝的倫理觀等,內容多樣、充滿趣味。這場活動與圖書館內的同名展覽同步舉行,並展示了多幅與中國園林文化相關的藝術作品。

漢庭頓圖書館植物園總監卡文德(Nicole Cavender)介紹,希望通過展覽和研討會,幫助大家理解中國古代園藝中的植物知識如何啟發現代人。她強調,中國園林中傳承的植物栽培智慧,尤其在今日氣候變遷 和生態失衡的背景下,更顯得意義深遠。

流芳園園長暨東亞園林藝術研究所所長卜向榮(Phillip E. Bloom)分享了此次展覽的設計理念和學術背景。他解釋,長期以來中國園林被視為建築和假山的展示地,其實更蘊含著豐富的植物知識。他與同事在過去七年間深入研究中國園林中的植物栽培歷史,通過探究植物的繁殖和養護,揭示古代學者如何將園林作為探索自然的實驗室,在這些園林中,他們觀察和思考植物的生命周期,並與自然界建立起深刻的互動。

來自北京建築大學的策展人之一劉珊珊教授則聚焦於「文人藥用植物園」的主題。她提到,許多古代文人在自己的園林中栽種藥用植物,這不僅僅是為了養生治病,更是表達其道德信仰和精神修養的一種方式。劉珊珊通過一幅描繪清代名士習醫的畫作,展示了文人如何在園林中種植各種藥草,並藉此達到自我修養的目的。