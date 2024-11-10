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解讀植物與人關係 奪天工研討會探究中國園林

記者劉子為╱聖瑪利諾市報導
明代畫家仇英的畫作「獨樂園」被多次提及，其中對藥用植物的解讀有不少深意。（漢庭頓圖書館官網）
明代畫家仇英的畫作「獨樂園」被多次提及，其中對藥用植物的解讀有不少深意。（漢庭頓圖書館官網）

漢庭頓圖書館9日舉辦「奪天工」（Growing and Knowing in the Gardens of China）研討會，吸引了眾多學者和園藝愛好者，齊聚一堂討論古代中國人與植物之間的密切關係。研討會話題豐富，從古代中國的藥用植物園、救荒植物，到商業苗圃的運作、嫁接技術，甚至園藝的倫理觀等，內容多樣、充滿趣味。這場活動與圖書館內的同名展覽同步舉行，並展示了多幅與中國園林文化相關的藝術作品。

漢庭頓圖書館植物園總監卡文德（Nicole Cavender）介紹，希望通過展覽和研討會，幫助大家理解中國古代園藝中的植物知識如何啟發現代人。她強調，中國園林中傳承的植物栽培智慧，尤其在今日氣候變遷和生態失衡的背景下，更顯得意義深遠。

流芳園園長暨東亞園林藝術研究所所長卜向榮（Phillip E. Bloom）分享了此次展覽的設計理念和學術背景。他解釋，長期以來中國園林被視為建築和假山的展示地，其實更蘊含著豐富的植物知識。他與同事在過去七年間深入研究中國園林中的植物栽培歷史，通過探究植物的繁殖和養護，揭示古代學者如何將園林作為探索自然的實驗室，在這些園林中，他們觀察和思考植物的生命周期，並與自然界建立起深刻的互動。

來自北京建築大學的策展人之一劉珊珊教授則聚焦於「文人藥用植物園」的主題。她提到，許多古代文人在自己的園林中栽種藥用植物，這不僅僅是為了養生治病，更是表達其道德信仰和精神修養的一種方式。劉珊珊通過一幅描繪清代名士習醫的畫作，展示了文人如何在園林中種植各種藥草，並藉此達到自我修養的目的。

東亞園林研究員梅堅（Nicholas Menzies）分享了清代畫家華嵒關於菊花的作品。他指出，古代文人對菊花的培育不限於觀賞，也是為了增添園林的藝術性和多樣性。梅堅提到，菊花象徵著高潔的品德，而中國園丁早在明清時期就運用嫁接和選擇性育種等技術，創造出多種顏色和形狀的菊花品種，以展現其園藝造詣，滿足當時園林主人的審美需求。

劉珊珊教授指出，許多古代文人在自己的園林中栽種藥用植物，不僅是為了養生治病，更是...
劉珊珊教授指出，許多古代文人在自己的園林中栽種藥用植物，不僅是為了養生治病，更是表達其道德信仰和精神修養。（記者劉子為╱攝影）

漢庭頓圖書館 植物園 氣候變遷

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