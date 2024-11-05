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拍照、美食、串手鍊…亞美政聯投票動員會趣味多

記者劉子為╱聖蓋博市報導
CAUSE呼籲亞太裔選民積極參與投票，認識到投票不僅是一項任務。(記者劉子為╱攝影）
CAUSE呼籲亞太裔選民積極參與投票，認識到投票不僅是一項任務。(記者劉子為╱攝影）

11月3日，亞美政聯（CAUSE）在聖蓋博市Blossom Market Hall舉辦了亞太裔投票動員會（TOGETHER WE VOTE: AN API GET OUT THE VOTE FEST），希望透過社區活動提升亞太裔的投票意願。現場提供拍照、集郵、串手鏈等有趣的方式，讓亞太裔社區成員能了解投票的重要性，並互相交流和聯結。現場還設有選票投遞站，以便民眾投票。

CAUSE執行長Nancy Yap表示，此次活動除提供選票投遞外，還包括適合家庭參與的教育活動，CAUSE一直致力成為亞太裔選民的資源中心。「我們希望民眾看到，投票和參與公共事務可以是一項家庭共享的活動。」Yap提到聖蓋博市擁有大量亞太裔居民，選在這裡舉辦活動意在提醒社區成員選舉的重要性，並提供語言資源，幫助有需要的亞裔選民獲取相關資訊。

在談到亞裔社區面臨的挑戰時，Yap指出，語言障礙和資訊獲取困難使亞裔選民難以參與政治。她說，「投票方式已經改變了，現在不僅可以郵寄投票，還可以在投票中心直接投票，而且所有機器都支持多語言翻譯。但我們發現社區成員對這些變化了解不夠。」Yap希望透過活動加強宣傳，讓選民能夠接觸更多資訊。

CAUSE的高級傳播經理蘇法恭（Farrah Su）介紹了本次活動的創意設計，希望以趣味形式讓選民感受到投票與日常生活息息相關。活動設置了拍照站、繪畫及手鏈製作站等互動區域，完成所有活動即「集郵成功」。她還提到，即便郵寄投票方式已經普及，亞太裔選民通常偏好親自投票。CAUSE希望透過這樣的活動在選舉日前持續推廣，提升亞裔選民的參與率。

活動現場提供拍照、集郵、串手鏈等有趣的參與方式，旨在增進民眾對投票的興趣。(記者...
活動現場提供拍照、集郵、串手鏈等有趣的參與方式，旨在增進民眾對投票的興趣。(記者劉子為╱攝影）

投票 亞裔 聖蓋博

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