拍照、美食、串手鍊…亞美政聯投票動員會趣味多

CAUSE呼籲亞太裔選民積極參與投票,認識到投票不僅是一項任務。(記者劉子為╱攝影)

11月3日,亞美政聯(CAUSE)在聖蓋博 市Blossom Market Hall舉辦了亞太裔投票 動員會(TOGETHER WE VOTE: AN API GET OUT THE VOTE FEST),希望透過社區活動提升亞太裔的投票意願。現場提供拍照、集郵、串手鏈等有趣的方式,讓亞太裔社區成員能了解投票的重要性,並互相交流和聯結。現場還設有選票投遞站,以便民眾投票。

CAUSE執行長Nancy Yap表示,此次活動除提供選票投遞外,還包括適合家庭參與的教育活動,CAUSE一直致力成為亞太裔選民的資源中心。「我們希望民眾看到,投票和參與公共事務可以是一項家庭共享的活動。」Yap提到聖蓋博市擁有大量亞太裔居民,選在這裡舉辦活動意在提醒社區成員選舉的重要性,並提供語言資源,幫助有需要的亞裔 選民獲取相關資訊。

在談到亞裔社區面臨的挑戰時,Yap指出,語言障礙和資訊獲取困難使亞裔選民難以參與政治。她說,「投票方式已經改變了,現在不僅可以郵寄投票,還可以在投票中心直接投票,而且所有機器都支持多語言翻譯。但我們發現社區成員對這些變化了解不夠。」Yap希望透過活動加強宣傳,讓選民能夠接觸更多資訊。