中日兩大搖滾樂團南加開唱 吸引萬人

為配合萬聖節,ONE OK ROCK在洛杉磯推出的專門周邊後背有骷髏骨頭圖案,非常酷炫。(記者張宏/攝影)

來自中國和日本的兩大搖滾樂團萬能青年旅店(簡稱萬青)和ONE OK ROCK日前分別在南加 主流場地開唱,展示亞洲搖滾魅力。萬能青年旅店觀眾達數千名南加華人 和留學生群體,大家親耳聆聽中國最好搖滾樂團之一的實力;而ONE OK ROCK主打英文歌居多,在Kia Forum吸引數萬名觀眾,且覆蓋不同族裔,展示其國際影響力。

在洛杉磯 市區的NOVO場地雖然不大,但演出當天聚集眾多南加華人和留學生群體,有些人已喜歡他們近十年,如今終於有機會聽到現場表演。萬青出道多年,卻首次在美國開樂隊專場巡演,這次出動20多人的樂隊高配置,主唱董亞千現場一句問候就直接開唱,唱足兩個小時。萬青在2010年和2020年分別各出一張專輯,數量雖然不多,但幾乎首首是經典,尤其其傳播甚廣的「殺死那個石家莊人」,雖然從已過去十餘年,但歌曲依然充滿生命力,引發全場大合唱。

場內搖滾區多是年輕觀眾,其中不少是高校學生,很早就排隊,就為能站在前面欣賞。華人Julia李表示,當「秦皇島」音樂響起,身邊的朋友瞬間哭了,估計想起她在秦皇島的往事吧。而她最戳心的還是那首「十萬嬉皮」,當時她聽的是台灣歌手田馥甄翻唱版本,之後找到原唱,從此成為萬青粉絲。但因多年都在美國,沒有機會聽他們的現場表演,如今終於聽到這首歌的現場版,感慨萬千。

日本樂團ONE OK ROCK首次舉辦世界巡演,雖然成員基本長住洛杉磯,但這是其第一次在洛杉磯開唱,意義非凡。現場不僅匯集其亞裔粉絲,還有其他多個族裔,主唱森內貴寬是日本演歌天王森進一的兒子,之前曾在傑尼斯事務所當偶像,2005年他加入ONE OK ROCK成為主唱。經過十年打拚,ONE OK ROCK可謂是亞洲第一搖滾樂團,曾為多款熱門遊戲演唱主題曲,在全世界都很有影響力。今年開啟其樂團史上最大型的世界巡迴演出,在七个國家和地區舉辦演唱會。