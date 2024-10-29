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中日兩大搖滾樂團南加開唱 吸引萬人

記者張宏／洛杉磯報導
為配合萬聖節，ONE OK ROCK在洛杉磯推出的專門周邊後背有骷髏骨頭圖案，非常酷炫。（記者張宏／攝影）
為配合萬聖節，ONE OK ROCK在洛杉磯推出的專門周邊後背有骷髏骨頭圖案，非常酷炫。（記者張宏／攝影）

來自中國和日本的兩大搖滾樂團萬能青年旅店（簡稱萬青）和ONE OK ROCK日前分別在南加主流場地開唱，展示亞洲搖滾魅力。萬能青年旅店觀眾達數千名南加華人和留學生群體，大家親耳聆聽中國最好搖滾樂團之一的實力；而ONE OK ROCK主打英文歌居多，在Kia Forum吸引數萬名觀眾，且覆蓋不同族裔，展示其國際影響力。

洛杉磯市區的NOVO場地雖然不大，但演出當天聚集眾多南加華人和留學生群體，有些人已喜歡他們近十年，如今終於有機會聽到現場表演。萬青出道多年，卻首次在美國開樂隊專場巡演，這次出動20多人的樂隊高配置，主唱董亞千現場一句問候就直接開唱，唱足兩個小時。萬青在2010年和2020年分別各出一張專輯，數量雖然不多，但幾乎首首是經典，尤其其傳播甚廣的「殺死那個石家莊人」，雖然從已過去十餘年，但歌曲依然充滿生命力，引發全場大合唱。

場內搖滾區多是年輕觀眾，其中不少是高校學生，很早就排隊，就為能站在前面欣賞。華人Julia李表示，當「秦皇島」音樂響起，身邊的朋友瞬間哭了，估計想起她在秦皇島的往事吧。而她最戳心的還是那首「十萬嬉皮」，當時她聽的是台灣歌手田馥甄翻唱版本，之後找到原唱，從此成為萬青粉絲。但因多年都在美國，沒有機會聽他們的現場表演，如今終於聽到這首歌的現場版，感慨萬千。

日本樂團ONE OK ROCK首次舉辦世界巡演，雖然成員基本長住洛杉磯，但這是其第一次在洛杉磯開唱，意義非凡。現場不僅匯集其亞裔粉絲，還有其他多個族裔，主唱森內貴寬是日本演歌天王森進一的兒子，之前曾在傑尼斯事務所當偶像，2005年他加入ONE OK ROCK成為主唱。經過十年打拚，ONE OK ROCK可謂是亞洲第一搖滾樂團，曾為多款熱門遊戲演唱主題曲，在全世界都很有影響力。今年開啟其樂團史上最大型的世界巡迴演出，在七个國家和地區舉辦演唱會。

為配合萬聖節，在洛杉磯推出的專門周邊服飾產品，其後背有骷髏骨頭圖案，非常酷炫，吸引不少粉絲購買且直接穿著入場。華人Vivi汪花40美元購買一件T恤，她說，很少買明星演唱會周邊，但ONE OK ROCK周邊設計很有特點，讓她忍不住要消費。演唱會很熱血，她全場沒坐下來，和大家一起跟唱，充分感受到ONE OK ROCK的搖滾精神。

演唱會很熱血，大家一起跟唱。（ONE OK ROCK IG）
演唱會很熱血，大家一起跟唱。（ONE OK ROCK IG）
場內搖滾區多是年輕觀眾，有不少都是高校學生，很早就拍排隊就為能站在前面欣賞。（記...
場內搖滾區多是年輕觀眾，有不少都是高校學生，很早就拍排隊就為能站在前面欣賞。（記者張宏／攝影）
萬青主唱董亞千現場一句問候就直接開唱，唱足兩個小時。（記者張宏／攝影）
萬青主唱董亞千現場一句問候就直接開唱，唱足兩個小時。（記者張宏／攝影）
日本樂團One Ok Rock首次舉辦世界巡演，雖然成員現在基本長住洛杉磯，但是...
日本樂團One Ok Rock首次舉辦世界巡演，雖然成員現在基本長住洛杉磯，但是第一次在洛杉磯開唱，自然意義非凡。（ONE OK ROCK IG）
場內搖滾區多是年輕觀眾，有不少都是高校學生，很早就拍排隊就為能站在前面欣賞。（記...
場內搖滾區多是年輕觀眾，有不少都是高校學生，很早就拍排隊就為能站在前面欣賞。（記者張宏／攝影）
日本樂團ONE OK ROCK現場不僅匯集其亞裔粉絲，還有其他多個族裔。（記者張...
日本樂團ONE OK ROCK現場不僅匯集其亞裔粉絲，還有其他多個族裔。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 華人 南加

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