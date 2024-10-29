中日兩大搖滾樂團南加開唱 吸引萬人

為配合萬聖節，ONE OK ROCK在洛杉磯推出的專門周邊後背有骷髏骨頭圖案，非常酷炫。（記者張宏／攝影）

來自中國和日本的兩大搖滾樂團萬能青年旅店（簡稱萬青）和ONE OK ROCK日前分別在南加 主流場地開唱，展示亞洲搖滾魅力。萬能青年旅店觀眾達數千名南加華人 和留學生群體，大家親耳聆聽中國最好搖滾樂團之一的實力；而ONE OK ROCK主打英文歌居多，在Kia Forum吸引數萬名觀眾，且覆蓋不同族裔，展示其國際影響力。

在洛杉磯 市區的NOVO場地雖然不大，但演出當天聚集眾多南加華人和留學生群體，有些人已喜歡他們近十年，如今終於有機會聽到現場表演。萬青出道多年，卻首次在美國開樂隊專場巡演，這次出動20多人的樂隊高配置，主唱董亞千現場一句問候就直接開唱，唱足兩個小時。萬青在2010年和2020年分別各出一張專輯，數量雖然不多，但幾乎首首是經典，尤其其傳播甚廣的「殺死那個石家莊人」，雖然從已過去十餘年，但歌曲依然充滿生命力，引發全場大合唱。

場內搖滾區多是年輕觀眾，其中不少是高校學生，很早就排隊，就為能站在前面欣賞。華人Julia李表示，當「秦皇島」音樂響起，身邊的朋友瞬間哭了，估計想起她在秦皇島的往事吧。而她最戳心的還是那首「十萬嬉皮」，當時她聽的是台灣歌手田馥甄翻唱版本，之後找到原唱，從此成為萬青粉絲。但因多年都在美國，沒有機會聽他們的現場表演，如今終於聽到這首歌的現場版，感慨萬千。

日本樂團ONE OK ROCK首次舉辦世界巡演，雖然成員基本長住洛杉磯，但這是其第一次在洛杉磯開唱，意義非凡。現場不僅匯集其亞裔粉絲，還有其他多個族裔，主唱森內貴寬是日本演歌天王森進一的兒子，之前曾在傑尼斯事務所當偶像，2005年他加入ONE OK ROCK成為主唱。經過十年打拚，ONE OK ROCK可謂是亞洲第一搖滾樂團，曾為多款熱門遊戲演唱主題曲，在全世界都很有影響力。今年開啟其樂團史上最大型的世界巡迴演出，在七个國家和地區舉辦演唱會。