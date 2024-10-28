92歲迪士尼消防員每周值勤2天：只要能笑 就能繼續工作
迪士尼樂園（Disneyland）的消防員阿民（Hank Ameen）說，只要他還能笑，他都願意繼續在迪士尼樂園工作。
阿民今年已經92歲了，但已經在迪士尼樂園工作62年的他，雖是年資最久的員工，但他還不打算退休，每周繼續到園區值勤兩天，撲滅任何偶發小型火災。
阿民與迪士尼樂園結緣，始於他與太太1955年8月的蜜月旅行，他們到了剛開放一個月的迪士尼樂園，當時還是第一版的主題樂園。
26歲自空軍退役，阿民1958年到了「Jungle Cruise」（叢林奇航）當個夏季兼職船長。他的另一份工作是酒保，當時的迪士尼正在找有酒保經驗的人，因為他們善於溝通，偶爾還能講個笑話逗樂遊客。
「所以，我就揚帆出航啦，大家都很開心，也很喜歡我開的玩笑」，阿民如此告訴Disney Parks Blog，還說「當時我可樂翻了」。
幾年後他決定不當船長，改到橙縣園林市當消防員，做了35年才退休，但他心裡還是喜歡迪士尼，所以在休假日到迪士尼樂園當兼差消防員，因為工作內容就是維護遊樂設施的安全，以及夜間施放煙火時的安全檢查，所以他覺得他的工作是保護快樂魔法。
阿民說他能工作那麼久，都因為生活習慣，游泳、健身，在迪士尼開園前四處走動。他說，必須對人生樂觀才能過得好，享受當下。
他的運動比賽成績也不錯，拿過幾次迪士尼半馬的獎牌，2024年8月還幫「Smoke on the Water」（水上煙，亦為歌名），打敗長期稱霸迪士尼划艇比賽的隊伍「Davy Crockett Explorer Canoes」。
Smoke on the Water的隊員都把阿民當偶像，還把隊呼改為「Win one for Hank」（為阿民贏一場）。隨隊環遊Tom Sawyer Island（湯姆歷險島）後，他說對隊友充滿敬意，「我從他們那學到很多，希望他們也能從我身上學到點什麼」。
上一則
租屋女皮膚癢又痛 元凶是空調散播霉菌
下一則
FB留言