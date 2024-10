92歲迪士尼消防員每周值勤2天：只要能笑 就能繼續工作

阿民在迪士尼樂園的第一份工作就是當叢林奇航的船長。(迪士尼樂園提供)

迪士尼 樂園(Disney land)的消防員阿民(Hank Ameen)說,只要他還能笑,他都願意繼續在迪士尼樂園工作。

阿民今年已經92歲了,但已經在迪士尼樂園工作62年的他,雖是年資最久的員工,但他還不打算退休 ,每周繼續到園區值勤兩天,撲滅任何偶發小型火災。

阿民與迪士尼樂園結緣,始於他與太太1955年8月的蜜月旅行,他們到了剛開放一個月的迪士尼樂園,當時還是第一版的主題樂園。

26歲自空軍退役,阿民1958年到了「Jungle Cruise」(叢林奇航)當個夏季兼職船長。他的另一份工作是酒保,當時的迪士尼正在找有酒保經驗的人,因為他們善於溝通,偶爾還能講個笑話逗樂遊客。

「所以,我就揚帆出航啦,大家都很開心,也很喜歡我開的玩笑」,阿民如此告訴Disney Parks Blog,還說「當時我可樂翻了」。

幾年後他決定不當船長,改到橙縣園林市當消防員,做了35年才退休,但他心裡還是喜歡迪士尼,所以在休假日到迪士尼樂園當兼差消防員,因為工作內容就是維護遊樂設施的安全,以及夜間施放煙火時的安全檢查,所以他覺得他的工作是保護快樂魔法。

阿民說他能工作那麼久,都因為生活習慣,游泳、健身,在迪士尼開園前四處走動。他說,必須對人生樂觀才能過得好,享受當下。

他的運動比賽成績也不錯,拿過幾次迪士尼半馬的獎牌,2024年8月還幫「Smoke on the Water」(水上煙,亦為歌名),打敗長期稱霸迪士尼划艇比賽的隊伍「Davy Crockett Explorer Canoes」。

Smoke on the Water的隊員都把阿民當偶像,還把隊呼改為「Win one for Hank」(為阿民贏一場)。隨隊環遊Tom Sawyer Island(湯姆歷險島)後,他說對隊友充滿敬意,「我從他們那學到很多,希望他們也能從我身上學到點什麼」。