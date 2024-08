慈善藝術節Bright Sky 徵集參展作品

《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心(Diamond Bar Center)盛大登場,藝術節從即日起開始徵集參展作品,8月18日截至。(主辦單位提供)

由Hello Art World主辦、CM Cubed(立方藝術學院)籌劃和運作的《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧 中心(Diamond Bar Center)盛大登場,藝術節即日起開始徵集參展作品,8月18日截至。本次藝術展的VIP門票和30%銷售所得,將捐助洛杉磯 St. Jude Children Hospital,支持兒童疾病科治療和科研。

在今年初第28屆洛杉磯藝博會上,立方藝術學院實驗班策展項目《Art Can Share Love》引起關注。慈善藝術節聯合創辦人林悅熙介紹,《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》由一群熱愛藝術的青少年學生籌劃和運作,理念是「用藝術創造價值,用藝術服務社會」,去年首届慈善藝術節為洛杉磯兒童醫院籌得1萬1021.44元,希望今年有更多人共襄盛舉。

他說,參賽很簡單,用心創作或挑選一件符合要求的舊作,在截稿之前交給主辦單位即可。藝術節只接受手繪作品,題材不限,素描、水彩、水粉、版畫、壓克力、色粉筆、油畫棒、麥克筆均可,作品不小於8 in X 11 in,不大於12 in X 16 in。入選作品由主辦方統一裝裱。參展作品背後需寫上:作品標題、材料、作者姓名、年齡、聯繫電話、電子信箱等信息。

參展作者需為5-18歲;作品需富有創意、材料美感、技法成熟等一項或多項特質;拒絕複製或侵犯他人知識產權的作品;每人最多可送兩件作品,但最多只有一件作品入選;計畫甄選30件作品參展,按年齡分四組甄選,分別為5-7歲;8-10歲;11-14歲;15-18歲。

入選作品將免費編入本活動畫冊,作者將獲贈畫冊一本及藝術節VIP入場券一張。入選作品名單8月26日在世界日報、helloartworld.org、cmcubed.com上公佈。