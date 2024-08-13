我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

慈善藝術節Bright Sky 徵集參展作品

記者楊青/鑽石吧報導
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場，藝術節從即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。（主辦單位提供）
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場，藝術節從即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。（主辦單位提供）

由Hello Art World主辦、CM Cubed（立方藝術學院）籌劃和運作的《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場，藝術節即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。本次藝術展的VIP門票和30%銷售所得，將捐助洛杉磯St. Jude Children Hospital，支持兒童疾病科治療和科研。

在今年初第28屆洛杉磯藝博會上，立方藝術學院實驗班策展項目《Art Can Share Love》引起關注。慈善藝術節聯合創辦人林悅熙介紹，《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》由一群熱愛藝術的青少年學生籌劃和運作，理念是「用藝術創造價值，用藝術服務社會」，去年首届慈善藝術節為洛杉磯兒童醫院籌得1萬1021.44元，希望今年有更多人共襄盛舉。

他說，參賽很簡單，用心創作或挑選一件符合要求的舊作，在截稿之前交給主辦單位即可。藝術節只接受手繪作品，題材不限，素描、水彩、水粉、版畫、壓克力、色粉筆、油畫棒、麥克筆均可，作品不小於8 in X 11 in，不大於12 in X 16 in。入選作品由主辦方統一裝裱。參展作品背後需寫上：作品標題、材料、作者姓名、年齡、聯繫電話、電子信箱等信息。

參展作者需為5-18歲；作品需富有創意、材料美感、技法成熟等一項或多項特質；拒絕複製或侵犯他人知識產權的作品；每人最多可送兩件作品，但最多只有一件作品入選；計畫甄選30件作品參展，按年齡分四組甄選，分別為5-7歲；8-10歲；11-14歲；15-18歲。

入選作品將免費編入本活動畫冊，作者將獲贈畫冊一本及藝術節VIP入場券一張。入選作品名單8月26日在世界日報、helloartworld.org、cmcubed.com上公佈。

藝術節報名免費。作品需在8月18日之前，送交Hello Art World，786 Pinefalls Ave.，Diamond Bar/Walnut，CA 91789。收件時間：8月7-11，14-18日，2pm-6pm，或微信聯繫：cm-cubed，短信：626-319 8060 / 626-999 7919。

《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love ...
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場。圖為該活動作品在la convention center參展。（Art Can Share Love官網）
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love ...
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心盛大登場，藝術節從即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。（Art Can Share Love官網）
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love ...
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場，藝術節從即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。（主辦單位提供）

洛杉磯 微信 鑽石吧

上一則

40名青少年 街頭圍毆搶劫新移民

下一則

6間獨立套房 東巴沙迪那青年之家啟用

延伸閱讀

好萊塢標誌為奧運永久變身？ 知情華人記者揭詳情

好萊塢標誌為奧運永久變身？ 知情華人記者揭詳情
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
慈善藝術節Bright Sky 徵集參展作品 即日開啟

慈善藝術節Bright Sky 徵集參展作品 即日開啟
巴奧閉幕╱湯姆克魯斯從天降 持會旗現身洛杉磯 2028洛奧接棒

巴奧閉幕╱湯姆克魯斯從天降 持會旗現身洛杉磯 2028洛奧接棒
阿湯巴奧閉幕空降「出任務」帥騎重機接走會旗

阿湯巴奧閉幕空降「出任務」帥騎重機接走會旗
洛城辦公樓回暖？多中國投資者「抄底」 原因是...

洛城辦公樓回暖？多中國投資者「抄底」 原因是...

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

2024-08-06 15:35
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

定存到期查無帳戶 5萬險沒了

2024-08-06 02:20

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集