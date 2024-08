社區團體、社交媒體… 都可求助協尋

蒙市女孩趙安家人為尋找其下落建立的社媒帳號。(Instagram)

在蒙市15歲少女趙安(Alison)失蹤案件中,除了警方的搜尋工作,她的家人還通過社交媒體、志願者、當地媒體和個人網站等多種形式助力尋找她的下落。事實上,在美國,如果家人失蹤,除了向本地警局報案之外,還有許多輔助途徑可以提高找到失蹤者的概率。

當發現家人失蹤時,可以求助社區團體或是非政府組織,例如,「失蹤兒童尋找中心」(National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC)和「失蹤及被剝削兒童國際中心」(International Centre for Missing & Exploited Children, ICMEC),還有志願者組織,如「失蹤人員搜尋與救援隊」(Search and Rescue, SAR),專門從事尋找失蹤人員的工作。民眾還可以在專業尋人網站如「失蹤人員登記網」(The Doe Network)上發布信息。

此外,媒體報導能夠極大提高尋人的成功率。在發現家人失蹤時,最好及時地聯繫當地電視台、電台和報紙,請求報導失蹤消息,從而引發更多人關注。

社交媒體是一個強大的工具,可以迅速傳播消息,擴大影響範圍,民眾可以利用Facebook、Twitter/X、Instagram等社交媒體平台發布失蹤信息,或是為失蹤者創建一個專門的 Facebook 頁面、Twitter/X 帳戶或 Instagram 個人資料,以幫助傳播相關的消息。

建立一個網站,作為失蹤人口案件的資訊中心也可能有所幫助。在使用網路平台發布消息時,需要確保信息準確完整,包括失蹤者的最新照片、姓名、年齡、身高、體重、髮色、眼睛顏色、穿著描述、失蹤時間和地點等詳細信息,並提供聯繫方式,讓他人知道如何提供線索。

值得注意的是,發布失蹤者信息時,可以利用標籤(如#MissingPerson #LostChild)和相關的地理位置標籤,增加信息的曝光度;定期更新發布的尋人消息,特別是有新的線索或進展時;同時請親友和網友幫助分享和轉發消息,擴大傳播範圍。

如果條件允許,還可以考慮使用社交媒體平台的付費推廣功能,將消息推送給更多目標受眾。除了社交媒體,民眾也可以在當地的社區論壇和群組,例如Nextdoor、Reddit的本地子版塊上發布信息,尋求附近居民的幫助。

在有需要的時候,也可以聘請私人偵探社,這些單位通常擁有專業的尋人技巧和資源,可以更深入地調查失蹤案件。