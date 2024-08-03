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社區團體、社交媒體… 都可求助協尋

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
蒙市女孩趙安家人為尋找其下落建立的社媒帳號。（Instagram）
蒙市女孩趙安家人為尋找其下落建立的社媒帳號。（Instagram）

在蒙市15歲少女趙安（Alison）失蹤案件中，除了警方的搜尋工作，她的家人還通過社交媒體、志願者、當地媒體和個人網站等多種形式助力尋找她的下落。事實上，在美國，如果家人失蹤，除了向本地警局報案之外，還有許多輔助途徑可以提高找到失蹤者的概率。

當發現家人失蹤時，可以求助社區團體或是非政府組織，例如，「失蹤兒童尋找中心」（National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC）和「失蹤及被剝削兒童國際中心」（International Centre for Missing & Exploited Children, ICMEC），還有志願者組織，如「失蹤人員搜尋與救援隊」（Search and Rescue, SAR），專門從事尋找失蹤人員的工作。民眾還可以在專業尋人網站如「失蹤人員登記網」（The Doe Network）上發布信息。

此外，媒體報導能夠極大提高尋人的成功率。在發現家人失蹤時，最好及時地聯繫當地電視台、電台和報紙，請求報導失蹤消息，從而引發更多人關注。

社交媒體是一個強大的工具，可以迅速傳播消息，擴大影響範圍，民眾可以利用Facebook、Twitter/X、Instagram等社交媒體平台發布失蹤信息，或是為失蹤者創建一個專門的 Facebook 頁面、Twitter/X 帳戶或 Instagram 個人資料，以幫助傳播相關的消息。

建立一個網站，作為失蹤人口案件的資訊中心也可能有所幫助。在使用網路平台發布消息時，需要確保信息準確完整，包括失蹤者的最新照片、姓名、年齡、身高、體重、髮色、眼睛顏色、穿著描述、失蹤時間和地點等詳細信息，並提供聯繫方式，讓他人知道如何提供線索。

值得注意的是，發布失蹤者信息時，可以利用標籤（如#MissingPerson #LostChild）和相關的地理位置標籤，增加信息的曝光度；定期更新發布的尋人消息，特別是有新的線索或進展時；同時請親友和網友幫助分享和轉發消息，擴大傳播範圍。

如果條件允許，還可以考慮使用社交媒體平台的付費推廣功能，將消息推送給更多目標受眾。除了社交媒體，民眾也可以在當地的社區論壇和群組，例如Nextdoor、Reddit的本地子版塊上發布信息，尋求附近居民的幫助。

在有需要的時候，也可以聘請私人偵探社，這些單位通常擁有專業的尋人技巧和資源，可以更深入地調查失蹤案件。

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