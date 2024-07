迪士尼樂園6景點 8月暫停開放

迪士尼樂園與加州冒險樂園部分景點將於8月間暫時關閉。(迪士尼官網)

巴沙迪那星報報導,迪士尼 樂園(Disney parks)將在萬聖節(Halloween)人潮湧入前,繁忙的8月暫時關閉太空山(Space Mountain)、迪士尼樂園鐵路(Disneyland Railroad)、迪士尼樂園單軌電車(Disneyland Monorail)、動畫學院(Animation Academy)、「哈囉阿古」(Turtle Talk With Crush)與安娜與艾莎的冰雪之旅(Anna and Elsa's Frozen Journey )等景點以進行季節性翻新。

其他如「幽靈公館」(Haunted Mansion)、飛濺山(Splash Mountain)、林肯先生偉大時刻(Great Moments with Mr. Lincoln)、小熊維尼歷險記(Many Adventures of Winnie the Pooh)、探險家戴維克羅克特的獨木舟(Davy Crockett's Explorer Canoes)和紅木溪挑戰小徑(Redwood Creek Challenge Trail)等景點則已關閉進行翻新。

明日世界(Torrowland)太空山室內雲霄飛車將於8月5日關閉,進行為期一個月整修翻新。圍繞迪士尼樂園的迪士尼樂園鐵路、動畫學院與哈囉阿古互動影片秀也於同一日關閉。連接明日世界和迪士尼市中心(Downtlwn Disney)的單軌電車則於8月12日關閉。除哈囉阿古將於同月16日重新開放外,其餘景點暫未定重啟日期。

迪士尼加州 冒險樂園(Disney California Adventure)好萊塢樂園(Hollywood Land)的安娜與艾莎的冰雪之旅則於8月5日至15日關閉翻新。

小熊維尼歷險記和探險家戴維克羅克特的獨木舟仍然關閉,因該地區正改為Tiana's Bayou Adventure,與4月關閉的林肯先生偉大時刻一樣,均尚未決定重啟日期。另一個受歡迎的幽靈公館於1月關閉,進行戶外排隊區擴展翻新,新增一個可供輪椅使用者的無障礙電梯與一零售店,8月23日前重啟。

一些歷經一年多疫情關閉後的景點,則並未在此次暫時關閉名單上。包括明日世界魔法眼劇院(The Magic Eye Theater)等。加州冒險樂園的海波利安劇院(Hyperion Theater)在短暫上演兩個月的復仇者聯盟羅傑斯音樂劇(Rogers: The Musical)後也再次關閉。