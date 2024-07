老盯著螢幕不運動 易造成癡肥

別給孩子太多螢幕時間的最有力證據,是跟「機會成本」(opportunity cost),意思是當孩子花時間在小螢幕上,孩子就失去了有價值的學習機會。阿米努丁醫師指出,要在感知、語言、運動、社交情緒方面發展,幼兒必須實際親身去體驗世界,譬如玩玩具、探索戶外世界、用不同的材料做實驗,並且跟有培育心的照顧者(nurturing caregivers)一來一往的交談。當孩子在看小螢幕的時候,孩子就失去了成長和學習的機會。

在嬰兒和幼兒的身上,這是更真確的情況,因為沒有確切的證據指出他們真的可以從螢幕上學到東西。

對學前兒童,有比較多的證據指出像「芝麻街」(Sesame Street)這類的教育節目,可以幫助增進識字和社交能力的發展,但只有在有限度的觀賞時才有效。早期太過度的數位媒體使用,已經被發現與造成癡肥相關,因為孩子缺乏運動和戶外時間,同時孩子也比較會看到甜食與甜飲的廣告。

一直看著小螢幕的孩子,也失去了跟照顧者有好的互動的機會,在一天中孩子聽見的詞語數量會比較少,這就會造成認知、語言、社交方面的延遲。有些研究已發現證據,太多的螢幕時間與行為問題相關,譬如過動症ADHD就是一種,但研究中並沒有證明太多螢幕時間直接造成行為問題。

更重要的問題是:螢幕時間是不是會改變嬰兒和幼兒的腦內連結?有一項以學前兒童為對象的小規模的核磁共振顯影MRI研究發現,那些每天看超過一小時建議量的孩子,腦部白物質(brain’s white matter)的發展比較差,而腦部白物質是掌管語言和早期識字技巧的部位。不過阿米努丁表示,小螢幕是否直接影響腦部的發展,目前證據還不明確。

對嬰兒可能影響發展

專家建議,嬰兒應該玩耍和探索世界,而不是盯著螢幕看。根據哈佛大學 「成長兒童中心」(Center on the Developing Child)的資訊,在生命最初的三個月,每一秒鐘就有超過100萬個神經連結(neural connections)形成,而這種發展的關鍵是嬰兒與照顧人之間「發球與回球」(serve and return)的互動。嬰兒牙牙發聲、擺弄面部與身體的姿態,然後愛這位嬰兒的人對這些做出親切的回應。如果沒有這些重要的互動,腦中的結構沒辦法正面的發展。

但是這樣的互動,在看螢幕的時候並不會發生。最近在日本 所做的一項研究,發現一歲的嬰兒看螢幕的時間越多,就越可能在2-4歲的時候在溝通(communication)與解決問題(problem-solving)方面發展遲滯,如果每天看螢幕的時間超過四小時,遲滯特別明顯。

心理治療教授內希表示,當家中的電視開著時,並不需要把嬰兒的眼睛遮起來。內希指出:「關於這一點,有很多嚇唬父母的訊息在傳播,但沒有證據指出,嬰兒偶爾看到電視螢幕,會對他們造成壞的影響。」