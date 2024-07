橙縣這些餐廳可欣賞國慶煙火 訂位要快

聖克里門提的Fisherman's Restaurant and Bar吃美食邊看煙火。(取自Tripadvisor網站)

國慶煙火也能邊吃邊看,橙縣 紀事報選出可以看到煙火秀的餐廳,並推薦給讀者:

•The Chart House:俯瞰丹那岬港區(Dana Point Harbor) 的62年老店The Chart House ,能用四道菜的主餐陪你看國慶煙火。地址為 34443 Street of the Green Lantern (at Cove Road), Dana Point。

•Calaca Mamas Cantina:迪士尼 煙火一定要排隊進去才能看嗎?不是喔,園區附近的墨式餐廳Calaca Mamas Cantina一樣可以看,而且還能邊吃美食。地址為1550 S. Harbor Blvd., Anaheim。

•Fisherman's Restaurant and Bar:聖克里門堤(San Clemente)岸邊的突堤餐廳Fisherman's Restaurant and Bar,國慶當天準備了六道菜的主餐,花蛤、淡菜、鮭魚、大蝦等等海鮮都有,最後還有草莓奶油蛋糕,讓你在9時看到煙火前就能吃個痛快。地址為611 Avenida Victoria, San Clemente。

•Hacienda On the Lake:米慎維埃和(Mission Viejo)的湖畔餐廳是當晚看煙火的絕佳地點,因為餐廳才先到先用制,所以想在這用餐看煙火可得早點到。地址是27792 Vista Del Lago, Mission Viejo。

•Las Brisas:拉古那灘(Laguna Beach)30年來首度登場的無人機國慶煙火秀,邊看邊吃的最佳地點就是45年老店Las Brisas。地址為361 Cliff Drive, Laguna Beach。

•Orange Hill:橙市(Orange)居高臨下的Orange Hill國慶當年提供單店或BBQ特餐,所以最好先訂位。地址是6410 East Chapman Avenue, Orange。

•Offshore 9:杭廷頓灘(Huntington Beach)的Offshore 9位在Waterfront Beach Resort的頂樓,不過當天開放飲酒,所以年滿21歲才能入場。地址是21100 Pacific Coast Highway, Huntington Beach。

•Sunsets:卡畢斯壯諾灘(Capistrano Beach)的夏威夷 風情酒吧Sunsets,可以同時看到北邊丹那岬,與南邊聖克里門提的煙火,想一舉兩得的可到34700 Pacific Coast Highway, Capistrano Beach。

•View and Edge Bar:新港灘(Newport Beach)的Vea Newport Beach's View與Edge Bar當天同時對外開放,可以在戶外、室內區享用鄧金斯蟹、和牛、龍蝦捲等美食,地址是900 Newport Center Drive, Newport Beach。

•The Blind Pig:最後這一家的國慶煙火則要5日才能看到,因為聖瑪格麗塔牧場(Rancho Santa Margarita)的秀比人家晚一天,想要補看的可以到31431 Santa Margarita Parkway, Rancho Santa Margarita。