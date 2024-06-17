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洛縣公共泳池游泳季節 延至10月31日

【洛杉磯訊】
洛縣游泳設施將每周開放六天直至10月31日。（截自ABC7）
洛縣游泳設施將每周開放六天直至10月31日。（截自ABC7）

據ABC7訊，洛杉磯縣宣布，公共泳池的游泳季節已延長，游泳設施將每周開放六天直至10月31日，以緩解炎熱的天氣。

縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）在喜瑞都 （Cerritos）的肯納比社區公園（Don Knabe Regional Park）泳池歡迎居民，並拉開了泳池季節的序幕。她表示，洛縣最熱的日子會出現在9月和10月，但在過去，游泳季只有10周，屆時游泳池已關閉，居民無法游泳。因此，她和她的辦公室推動了延長游泳季。

洛杉磯縣公園休閒局（County of Los Angeles Department of Parks and Recreation）理事Norma E. García-Gonzalez表示，今夏是五年來首次重新開放所有泳池，很高興為每個人提供一系列令人興奮的水上活動。活動包括低成本游泳隊計畫、適合長者的水上運動和首次「Summer Parks After Dark」泳池活動系列。

韓珍妮辦公室表示，為了延長游泳季，縣公園休閒局正在努力招募更多泳池救生員–他們新聘用了356名救生員，並重新聘用了224名過去的救生員，現總計有近600名救生員。同時，洛縣還投資在游泳池安裝了新的照明設備，以確保游泳者即使在秋季日出晚日落早的情況下，也可以在游泳池裡游泳。

如需查看洛縣泳池設施的完整列表，請造訪parks.lacounty.gov/aquatics。

洛縣 洛杉磯 投資

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