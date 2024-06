洛縣公共泳池游泳季節 延至10月31日

洛縣游泳設施將每周開放六天直至10月31日。(截自ABC7)

據ABC7訊,洛杉磯 縣宣布,公共泳池的游泳季節已延長,游泳設施將每周開放六天直至10月31日,以緩解炎熱的天氣。

縣政委員韓珍妮(Janice Hahn)在喜瑞都 (Cerritos)的肯納比社區公園(Don Knabe Regional Park)泳池歡迎居民,並拉開了泳池季節的序幕。她表示,洛縣 最熱的日子會出現在9月和10月,但在過去,游泳季只有10周,屆時游泳池已關閉,居民無法游泳。因此,她和她的辦公室推動了延長游泳季。

洛杉磯縣公園休閒局(County of Los Angeles Department of Parks and Recreation)理事Norma E. García-Gonzalez表示,今夏是五年來首次重新開放所有泳池,很高興為每個人提供一系列令人興奮的水上活動。活動包括低成本游泳隊計畫、適合長者的水上運動和首次「Summer Parks After Dark」泳池活動系列。

韓珍妮辦公室表示,為了延長游泳季,縣公園休閒局正在努力招募更多泳池救生員–他們新聘用了356名救生員,並重新聘用了224名過去的救生員,現總計有近600名救生員。同時,洛縣還投資 在游泳池安裝了新的照明設備,以確保游泳者即使在秋季日出晚日落早的情況下,也可以在游泳池裡游泳。

如需查看洛縣泳池設施的完整列表,請造訪parks.lacounty.gov/aquatics。