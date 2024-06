洛時精選／洛市遊民巷改頭換面 新大樓開放入住

門牌555號的Weingart Tower(攝影Gina Ferazzi/洛杉磯時報)

洛杉磯 市遊民 巷(Skid Row)的Weingart Tower準備開放入住,從頂樓花園陽台看出去,19層樓的差距讓腳下的一切看來好遠好遠。密密麻麻的帳篷小到無法辨識,市中心、北方的聖蓋博山脈與南邊一直到海的街區看來反倒清楚。

第二座大樓 18個月後開放

這只是Weingart Center遊民安居計畫的第一步,在這棟278個居住單位的大樓開放後,還有第二座302個單位的大樓預計18個月後開放,第三座104個單位的大樓正在規畫之中。它們的任務是讓遊民巷周邊改頭換面。

Weingart Tower的公共陽台。(攝影Gina Ferazzi/洛杉磯時報)

Weingart Center的總經理兼執行長莫瑞(Kevin Murray)說,「我們希望在世界一隅的角落處感覺更好一點」,因為Weingart Center的總部就近在咫尺, 19樓未來將做為募款餐會與會議的舉行地。

2014年從加州參議員一職退休後,莫瑞就全職投身Weingart Center。2017年這項建案開始時,他不想再走老路安置遊民,把遊民巷的人往其他地方搬,而是在遊民熟悉的老地方蓋起大樓。

Weingart Tower的單位總量是市府12億元提案(Proposition HHH)每個據點平均單位數的四倍,因為莫瑞認為Weingart不該劃地自限,因為能夠獲得稅額抵扣的只有75個單位,就不願意多蓋。

拒劃地自限 設施好到不像真的

他說,「我們不是為了營造費而參加的,所以愛蓋多少就蓋多少」,「只蓋個50多間,根本解決不了問題」。最後出現的住宅大樓,內部設施好到不像真的,好巧不巧連門牌號碼都是555。

除了一整層用作專案人員的辦公室,會議廳與物業管理,住民還有健身房、藝術室、隔音良好的音樂室、電腦室兼圖書館、休憩室,與六個共用的陽台區,其中四個還有遛狗區。一樓的咖啡 廳裝了面對庭院的兩層樓高玻璃牆。

目前供餐的中央廚房將要拆除,以騰空好蓋第三大樓。設在Weingart Tower二樓的廚房將取而代之,供餐給隔壁中途之家的600多床。大樓住民可以買東西回家吃,或是自己開伙,當然也可以買廚房做好的飯菜。

Weingart Tower的一房單位。(攝影Gina Ferazzi/洛杉磯時報)

228間獨立套房與50間一臥單位,每個都有自己的電視;咖啡廳則會提供住民晚間一起看電影的機會。

造價1億6500萬元的Weingart Tower,建築風格不遜於威榭爾大道(Wilshire Boulevard)的大樓,建材高貴不貴。每間成本低於60萬元,雖然是Proposition HHH提案中較貴的,但遠不及最貴的那些。至於未來,大樓都能獲得Proposition HHH提案的財務支援。

Weingart Tower公共陽台的遛狗區。(攝影Gina Ferazzi/洛杉磯時報)

整體構想是,當三棟大樓全部完成後,700多位住民能夠在此更直面內心需求,而不受外界的干擾,生活環境比起遊民巷更像Westside。關於這點,莫瑞說,內部多設陽台的意義就在於住民可以多在裡頭活動,甚至連遛狗都不必進到遊民巷。

盼未來引進雜貨店、藥房

Weingart Tower理所當然地受到來自市中心的關心。長期支持的Central City Association of Los Angeles,其執行長Nella McOsker認為,Weingart Tower是個領先時代的計畫,不只是無家可歸者,還讓市中心的人口組成更加多元。

Weingart Tower的公共陽台。(攝影Gina Ferazzi/洛杉磯時報)

Downtown Industrial District的執行長Estela Lopez認為,提供可負擔、接近市價的住房,類似瓦茲區(Watts)的Jordan Downs重建計畫,就能讓無家可歸者看得到希望。 她與莫瑞一起呼籲,改善遊民巷的生活條件,包括引進雜貨店與藥房。

Weingart Tower代表著遊民巷改變的契機。(攝影Gina Ferazzi/洛杉磯時報)

遊民巷倡議團體Los Angeles Community Action Network,其執行長Pete White認為,Weingart Tower將能穩定遊民巷的面貌。他不認為Weingart Tower會是遊民巷內的孤島,反倒會帶起遊民巷的住宅供應,讓窮人也住得起。

莫瑞的出發點其實有點感傷。Weingart Tower對街的Charles Cobb Apartments,由目前已經停擺的Skid Row Housing Trust在2009年所蓋,他說,走進72個單位的Cobb,就像是個黑黑暗暗的洞穴,「誰會想住?」

(原文來自洛杉磯時報,撰稿者為Doug Smith。原文連結:

In Skid Row, a 19-story residential tower for homeless people will offer gym, cafe, art studio

https://www.latimes.com/california/story/2024-06-05/in-skid-row-a-19-story-residential-tower-for-homeless-people-will-offer-gym-cafe-art-studio)