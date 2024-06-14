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天普市小姐選美 亞裔佳麗獲殊榮

記者張庭瑜／洛杉磯報導
獲選佳麗、天普市小姐Madison Zhou（左三）與市長Tom Chavez（右一）一同合影。（截自 天普市官網）
獲選佳麗、天普市小姐Madison Zhou（左三）與市長Tom Chavez（右一）一同合影。（截自 天普市官網）

一年一度的天普市（Temple City）小姐選美大賽於6月1日在天普市婦女會（Women's Club）舉行，本屆天普市小姐和公主均來自天普市高中，且全部獲獎者皆為亞裔學生。這項選美活動自1966年創辦以來，已從傳統的選美比賽，演變為一個專注於社區服務和個人成長的親善大使計畫。

2024年的選美活動中，五位來自天普市高中的優秀學生脫穎而出：公主Karen Li、公主Kayla Kim、天普市小姐Madison Zhou、公主Sadie Chui和公主Nichole Shi。在未來的一年裡，她們將作為天普市的親善大使，積極參與各項社區活動和公益服務。

天普市小姐選美大賽始於1966年，由天普市商會志工組織運營，為城市提供美麗的代言人，隨著社區理念的變化，選美大賽也在不斷轉型，名稱將從天普市小姐（Miss Temple City Pageant）改為「天普市小姐親善大使計畫和選美大賽」（Miss Temple City Ambassador Program and Pageant），成為一個全面的親善大使計畫。該計畫現已成為一個服務性組織，提供各項社區服務，例如協助其他組織籌款及在城市活動中提供免費的臉部彩繪等。此外，他們還更新了標誌設計，採用更加現代的風格，並將團隊成員從三人擴大到五人；最重要的改革是脫離天普市商會，成為獨立的非營利組織。

該計畫還採用了一個座右銘：「相信自己、成為改變、敢於夢想」（Believe in you. Be the change. Dare to dream），希望每一位參賽者都能建立自信。他們還希望每個女孩都能意識到自己有能力成為推動世界變革的力量。董事會也希望可以藉此教導年輕人伸出援手，為他人服務，以改變世界。他們也鼓勵每一位參賽者勇敢追夢，無論夢想大小，都值得為之奮鬥。

主辦單位希望，該活動能夠持續為社區中的年輕女性帶來積極的影響，豐富她們的人生。通過參與這個計畫，參賽者不僅能夠提升自信，還能學會如何成為社區的領導者，為他人服務，並追逐自己的夢想。

天普 亞裔

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