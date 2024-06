房價高 成通膨難降最大原因

房市分析師說,房貸利率高,導致屋主不敢換房、租客難以買房,「所有人都困在原地」。(美聯社)

美國通貨膨脹增幅在2024年4月稍見緩和,較2023年同期增加3.4%,儘管收入增幅高於消費物價指數(CPI),但一般人的日子肯定不好過。通膨居高不下的原因,很多人可能沒想到,竟是房屋買賣與租賃價格的韌性,導致通膨難以依照聯準會(Fed)的期待獲得控制。

聯邦準備理事會對抗通膨的假想完美版本是,提高基本利率 以壓低消費物價指數。雖然這招對食品、汽油、衣服、汽車都管用,增幅已依預期回到2%上下,但是唯獨無法左右房市,因為房價 高、利息高,屋主與租客 都不敢妄動,這點在一屋難求的加州特別明顯。

大洛杉磯房市分析師G.U. Krueger表示,他們過去兩年一直期待房市通膨能夠明顯下跌,以使整體通膨得以舒緩,但結果總是失望。他說,因為房貸利率高,所以屋主不敢換房、租客難以買房,「所有人都困在原地,屋主、租客都被銬住。」

對屋主來說,通膨讓他們的房子更值錢,但是賣房不划算,因為原來的房貸利率很低。對租客可能更為不利,原本預期大量增加的新房會拉低房租,但是並未如預期下跌。Zillow統計,洛杉磯地區的月租在2920元上下,全美最高的地區之一。

越多租客被迫繼續租屋,租屋市場的需求只會越多、不會減少,很多地方甚至連空屋都沒有,就算新屋持續增加也沒用。加上建商與地主也想利用高房租更快回收成本,因此4月份消費物價指數,住居費比重達36%,而且增加幅度遠超過其他商品與服務。

聯準會的基準利率5.3%是23年來的新高,房屋貸款、車貸、信用卡利息都依此制定。高利率的影響在加州特別明顯,因為主力產業高科技、娛樂、房地產所受影響最大。資產管理顧問公司Cresset的投資長Jack Ablin就說︰「看不到任何啟動降息的契機。」

加州這類房價比天高的市場,再加上只會更高的房貸利率,拉低民眾對經濟的期待。調查顯示,租客是加州最不開心的一群人,許多人想走。Apartment List的住房分析師Chris Salviati指出,租金走低,方向是對的,但步伐太慢,「租客當然失望」。

住居的消費指數往往與現實有落差的實例之一是:2022年的洛縣與橙縣租金只漲了4.4%,但所有商品服務都漲了9.3%;商品服務漲幅收縮後,租金漲幅反而一路飆升。

至於租金為何會與一般消費物價指數出現時差,最大原因是多數人簽的都是年約,所以與當下走勢有落差,也需要時間才能反映在新租約上。房價部分,則如金融研究公司Fwdbonds首席分析師Chris Rupkey所說,儘管經濟大衰退(Great Recession)導致房價大跌,但也要18個月才會反映在統計數字上。

有些人認為,要拉低住房通膨,就得靠聯準會降息。儘管對主事者來說這個想法有點匪夷所思,因為經濟環境與就業市場依然穩健,降息不符常理;不過降息可以恢復住居生態的流動性,建商也更容易展開新建案。

不過,拉高購屋需求的副作用之一是,房價也會升高,增加房市泡沫化的風險。正如Chris Rupkey說的,對聯準會來說,眼下的情況就是「做了被罵,不做也會被罵」。

