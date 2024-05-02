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全美首創 洛州大遊戲節目課程鎮秋季開班

洛杉磯訊
參與創建課程娛樂節目界名人，前排左起Bob Boden、 Brooke Burns；後排左起Harry Friedman、 Rane Laymance（洛州大提供）
參與創建課程娛樂節目界名人，前排左起Bob Boden、 Brooke Burns；後排左起Harry Friedman、 Rane Laymance（洛州大提供）

洛杉磯州立大學（Cal State LA）最近表示，該校推出全美首個專注研究和製作遊戲節目的學術課程，計畫於2024年秋季開課，目的是為學生在娛樂行業製作和開發遊戲節目的職業生涯做準備。

伯登（Bob Boden）是一位遊戲節目的執行製片人，也是全美遊戲節目歷史檔案館的聯合創始人。弗里德曼（Harry Friedman）則是「幸運輪」（Wheel of Fortune）和「危險邊緣」（Jeopardy！）節目執行製片人並獲得艾美獎。他們共同創建一系列課程，教導學生如何創作、開發和製作遊戲娛樂節目。

洛州大藝術與文學學院影視和媒體研究系主任哈克爾（Kristiina Hackel）表示，「很高興能為我們的學生提供這個獨一無二的課程。與兩位遊戲節目製片人合作，建立遊戲節目職業生涯途徑，對我們來說猶如美夢成真。」

據介紹，圍繞遊戲節目開設的三門課程，將側重遊戲節目歷史概述和與工作相關機會、遊戲節目點子的開發，以及遊戲節目製作。學生將製作一個原創遊戲節目。遊戲節目製片人奧特加（Joey Ortega）和科拉斯諾（Stuart Krasnow）將共同教授這個2024年秋季學期開啟的課程。

這些課程將作為電視、電影和媒體研究大學學位課程的選修課程提供。同時，這些課程也對其他學術專業的洛州大學生開放。

這項新課程已經在4月25日的該校第25屆大學金鷹電影節（Golden Eagle Film Festival）的遊戲節目專題討論會上宣布。

在討論會上，遊戲節目行業領導者伯登、弗里德曼，以及Game Show Network的節目總監萊曼斯（Rane Laymance），以及演員、遊戲節目主持人伯恩斯（Brooke Burns）參與討論。遊戲、真人秀和脫口秀主持人伯格（Michael Burger）擔任討論會主持。

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