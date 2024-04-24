健康活力好媽媽／李淑娟推廣茶文化 回饋社區

蒙特利公園市的天仁茗茶經營者李淑娟女士。（受訪者提供）

說到位於蒙特利公園市 的天仁茗茶，許多華人 朋友一定不陌生，這家老牌茶飲店為聖蓋博谷地區帶來了傳統茶文化。來自台灣的李淑娟與丈夫陳貴東就是該店的經營者，在30多年的經營中，李淑娟與丈夫一起面對挑戰，始終堅守弘揚傳統茶文化的初心，而在生活上，李淑娟全身心為家庭奉獻，是兩個兒子眼中最慈愛的好媽媽，也是全家人的堅強後盾。

李淑娟與「茶文化」有著不解之緣，就連與丈夫的相識也是因茶結緣。1987年二人相識相知，在同一年，她和丈夫奉天仁茗茶創辦人李瑞河之命，遠赴美國，任職天仁茗茶紐約分公司，開始在美拓展茶業務、宣傳茶文化。1993年，她來到了洛杉磯蒙特利公園市，開設了天仁茗茶分店，為華人區帶來了來自家鄉的味道和正宗的茶葉。

1989年和1991年，兩個兒子的陸續出生為這個家庭注入了新的活力。雖然工作十分忙碌，但李淑娟從不疏忽對孩子的陪伴，她每日送孩子們去學校後再去工作，下班後也總是與孩子們待在一起，共度美好的親子時光。她總是對孩子們說三句話，「孩子母親以你為榮，上帝祝福你，要學會享受學校的學習生活。」丈夫陳貴東稱，每當孩子們遇到挫折時，妻子都會給他們安慰和鼓勵，告訴他們不要氣餒，這樣鼓勵式的教育方式讓孩子們受益終終身，能夠勇敢自信地追逐自己的目標。

此外，李淑娟還從小培養孩子們的團隊意識和服務精神，教育他們要學會奉獻、回饋社會。高中時，她鼓勵兩個兒子參加學校籃球隊，因為籃球是一個團隊運動，可以培養團隊意識和領導能力，此外，她還教育兒子關心他人，當時籃球隊隊員們居住在不同地方，每次訓練有諸多不便，李淑娟便為兒子們準備了八人座的車，讓他們去接送隊友。

李淑娟的奉獻和回饋精神也給予丈夫許多鼓勵，在她的支持下，陳貴東成立了非營利組織印太研究中心，希望能繼續為華人社區和居民提供更多服務。陳貴東說，太太的信心、毅力、包容和體諒，給了他勇氣。

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