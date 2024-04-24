碰上國稅局查稅 準備好就不慌

聯邦國稅局總部。（美聯社）

福斯新聞（FOX News）發自華府 的報導指出，聯邦國稅局 （IRS）查一般老百姓的稅並不常見，但是萬一碰到了，以下重點需要注意。

除了因案展開調查外，國稅局每年會透過亂數選出部分申報書與「標準」做比較。「標準」來自全體納稅資料的整合分析，如果你的納稅紀錄正好被選到，而報稅 金額又與標準額差了很多，這時國稅局就會啟動查稅程序，確定你是否依法申報。

個人申報出現錯誤之外，另一個原因是，與你有業務、金錢往來的人受到調查，因此必須連你也一起調查。基於推定無罪原則，查稅不一定是壞事，有可能是你的商業夥伴申報填錯了，導致你受累；但如果是因為夥伴的不法行為，你就有可能也遭殃。

避免以上兩種麻煩，在個人部分就是要注意有沒有漏報、有沒有錯填金額，當年收入是否不合理大增、是否申報遠多於往年的抵扣額、不正常的業務損失，發生後面三種情況時，千萬在申報前就要備妥證明文件，萬一被查稅才能安全過關。這裡是查稅時必須提交的資料，可查閱國稅局網頁。

此外，如果你被亂數選中核對，又與標準額差很多，別擔心，國稅局一定會先發文通知，但絕對不會用電話。收到的通知會提供一份書面清單，要你提供特定資料以供核對。說到這，相信大家都知道為何報稅前就要準備好資料了吧，因為當時不留底，國稅局來查時，肯定會兵荒馬亂。

同時，記得國稅局可以要求提供證據的期限一般為三年，特殊狀況下可以延長到六年，因此不只是今年的要留底，過去的最好保存六年或更久。還好現在的資料都可以數位化，納稅人頂多準備個隨身碟或外接硬碟就可以儲存大量資料，不過留底的儲存裝備一定要保管好，免得被查稅時拿不出證據、遭到冤枉。

至於查稅會花多長時間？國稅局表示，很大一部分取決於納稅人提供的資料夠不夠完整、有沒有回答到國稅局的疑問，以及當事人是否認同國稅局的調查結果，因為理論上國稅局一收到納稅申報就會決定要不要查，最長申報兩年內也會決定是否抽查。如果案件真的很複雜，國稅局還能要求延長追訴期，取得他們能夠詳查的時間。