亞市頻傳 路邊過夜車被撬鎖

防止盜賊入侵，當局建議院子前安裝籬笆，並把汽車停在裡面。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯治安環境日益惡劣，竊案層出不窮，華人 區居民反映，整條街停在外面的過夜車，幾乎都被撬開過。一名華女 的左鄰右舍都遇到過類似案件，她目前是少有的幸運者，「不知道哪一天，就輪到我的車被撬。」

洛縣亞凱迪亞 市（Arcadia）華人居民Amy反映，自己住在亞市El Dorado Street，靠近市中心。最近一段時間，居民停在街上的過夜車頻傳被撬。Amy表示，不法之徒破壞車鎖闖入車內，「不知道他們使用什麼工具，很容易破壞車鎖，太囂張了。」鄰居的車幾乎都被歹徒光顧過，Amy說目前自己的車還沒有遭受破壞，但感覺也是遲早的事。

Amy一家八年前曾住在亞凱迪亞，對這個城市印象非常好，後來搬家離開，兩年前又重新回到亞市安家，沒想到變化這麼大。「以前很少發生盜竊案件，如今幾乎每天都聽到哪戶人家包裹失竊、財物被盜，太常見了。」 對於汽車被撬，Amy認為防不勝防，「我們現在都不放東西在車上，但盜賊還是闖入尋找財物，車鎖被撬同樣造成車主損失。」

亞市警局公布的案件記錄顯示，3月31日至4月6日一周內，警方共接獲931起報警電話，其中85起需正式調查。當局公布的13起案件中，8起案件涉及竊盜，包括入室竊盜搶劫、盜竊車內物等。4月7日至13日期間，警察局共接獲933個報警電話，127個需正式調查，當局公布案情的15起案件中，大部分都是入室盜竊、搶劫或盜竊車內物。

根據警局消息，亞市4月7日一天發生的4起竊案，其中3起都是針對車輛作案。早上6時，南二街（South Second Avenue）1700號街區一處住所，嫌疑人出現在門禁車道內，居民聽到汽車警報聲，看到嫌疑人就站在車旁，嫌犯與居民對峙後離開現場 ；上午10時52分，南二街1800號街區住宅發生入室盜竊未遂案，居民睡覺時聽到前門傳來一聲巨響，醒來發現前門已經受損；上午11時24分，西杭廷頓大道（West Huntington Drive）900號街區，嫌犯砸碎居民車輛後駕駛側的車窗；下午4時30分，同一條街400號街區發生第二起車輛破壞事件。

對於亞市頻繁發生車輛被撬案件，前市長戴守真表示，居民區街道停車眾多，確實引發不少治安問題，警察巡邏時也難以發現不法分子可疑行跡。他建議居民在門口多裝一些路燈，提高照明度，或者安裝警報裝置，嫌犯靠近車輛時就會發出警報聲，可以引起巡邏警察注意，同時對盜賊也有威懾作用；對於居住在獨立屋的居民 ，則盡量在院子前面安裝籬笆，並把汽車停在裡面。