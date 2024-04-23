洛杉磯小東京「周二咖啡館之夜」 成亞裔藝術家舞台

「周二咖啡館之夜」活動場地由小東京聯合藝術中心的阿拉塔尼庭院免費提供。（記者張庭瑜／攝影）

位於洛杉磯 小東京（Little Tokyo）的「周二夜計畫」（Tuesday Night Project），又稱周二咖啡館之夜（Tuesday Night Cafe，簡稱TNC），自1999年起便舉辦至今，已成為該市標誌性的藝術活動之一。這一活動不僅為來自亞太裔社區以及整個洛杉磯地區的藝術家提供了展示原創作品的平台，也通過藝術的力量與社區建立了溝通的橋梁。

表演者全神貫注地投入表演，並透過他們的肢體語言和表情傳達到台下，讓現場觀眾彷彿置身於表演者創造的藝術世界中。（記者張庭瑜／攝影）

每年的4月至10月，TNC定期在小東京聯合藝術中心的阿拉塔尼庭院（Aratani Courtyard）舉行活動，每月的第一個和第三個星期二晚上7時30分準時開始。這些活動在小東京服務中心（Little Tokyo Service Center）的支持下進行，每次都能吸引約100至250名觀眾參與，他們一同體驗多學科視覺及表演藝術的魅力。現場不僅有精彩的藝術表演，還設有開放麥克風環節，鼓勵藝術家們即興發揮，展示自己的才華。

「周二咖啡館之夜」的主辦團隊主要由亞太裔成員組成,他們深耕社區多年，致力於為亞裔藝術家提供展示才華的舞台。（記者張庭瑜／攝影）

近年來，許多華裔青年也踴躍參與其中，例如從事電影配樂的秦小姐就是在朋友的推薦下首次參加這一活動。秦小姐表示，她非常喜愛現場的輕鬆氛圍，並計畫在未來有空時繼續參加。隨著活動逐漸受到亞太裔社區的廣泛關注，許多首次參加的觀眾都是被口碑所吸引。活動中，不少民眾透過事先報名，並在表演後都獲得現場觀眾的熱烈反響。

活動一開始，會場座位迅速滿座，展現民眾極高的參與熱情。（記者張庭瑜／攝影）

主辦方為了鼓勵更多來自不同背景的藝術家參與，主辦方特別歡迎亞裔、夏威夷原住民 、太平洋島民、有色人種、及LGBTQIA+社群等成員。對於希望參與演出的民眾，均可以提前申請3至12分鐘的表演，或在演出當天提前報名參加開放麥克風環節的抽籤，以獲得五分鐘的演出機會。如果報名人數超出名額，主辦方將優先考慮少數族裔和弱勢群體的藝術家。

有興趣的藝術家可以通過官方網站了解更多參與細節。活動地點位於120 Judge John Aiso St., Los Angeles, CA 90012，交通便利，距離小東京／藝術區Goldline地鐵站 僅兩個街區。