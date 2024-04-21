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陳煒祥出錢出力 推廣匹克球全家上場

記者楊青╱洛杉磯報導
南加州首届大專杯匹克球聯誼大賽總幹事陳煒祥（右），一家三代四口參加20日比賽，出錢出力身體力行推廣匹克球。（記者楊青/攝影）
南加州首届大專杯匹克球聯誼大賽總幹事陳煒祥（右），一家三代四口參加20日比賽，出錢出力身體力行推廣匹克球。（記者楊青/攝影）

加州中國大專院校聯合校友會首届匹克球（Pickleball）聯誼大賽總幹事陳煒祥，一家三代四口參加20日比賽，出錢出力身體力行推廣匹克球。

陳煒祥為此次賽事捐款2000元。他表示，當年台灣的少年棒球就是從木頭棒子開始，最後打成世界冠軍，他非常看好適合亞洲人的匹克球，希望為推廣匹克球、尤其是培養華人的匹克球苗子出一份力。

陳煒祥當天帶領女兒、兒子和12歲的孫子一起上場地，他自己參加老年組、和孫子Kayden組成爺孫組、女兒Nancy和兒子Dick則分別參加女雙和男雙以及混雙和親子組。他表示，孩子們平常雖然很喜歡打網球，但很快可喜歡上了匹克球，孫子常常問他「阿公，我們什麼去打匹克球？」所以當他告訴家人有這次比賽時，大家都說要參加。

當天一早從喜瑞都開車半個多小時趕往賽場。陳煒祥表示，他從2022年3月開始打匹克球，後來才知道有一個笑話「匹克球救了美國」，因為疫情期間到處封鎖，匹克球不但讓大家鍛煉了身體，聯絡人際關係，生活也非常解壓。

從大學開始就是運動健將，76歲的陳煒祥這兩年不但在美國打球，也前往台灣打匹克球。他說，很多人是從國外回台灣的，很快帶動起當地的匹克球運動，台灣本地打球的人也很多。他不久前參加台中匹克球比賽，好幾百人參加，非常熱鬧。他還看到一群小學生穿著制服帶著帽子打球，非常開心的樣子。他的朋友還特別購買1500隻球拍和球，送給台灣偏遠地方的小朋友，鼓勵發展匹克球運動。他表示，當年台灣棒球會發芽，就是從木頭棒子開始，最後一直打得世界冠軍，很多台灣的體育先進，現在也開始推進匹克球人才的培養。

据他瞭解，2022年3月只有幾百萬人打匹克球，現在已上億人活躍在球場上。匹克球也將在2028年奧運會上成為示範運動， 2032正式列入奧林匹克比賽項目，全美至今也已有132所大學提供匹克球獎學金。

他期望明年的大專校友會第二屆賽事，能夠要求台灣選手前來參賽，互相學習。

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