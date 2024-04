走私鳴禽 亞裔男躲過牢獄之災

洛杉磯日報報導,橙縣西敏寺(Westminster)54歲亞裔男子張光(Quang Truong,譯音),因試圖將瀕危的「好運」鳴禽(Good luck songbirds)從越南 走私至洛杉磯,日前被判處三年緩刑,然其刑期已屆滿,換言之躲過牢獄之災。

2017年他在洛杉磯國際機場 (LAX)被捕後,承認聯邦一項共謀指控。當洛杉磯國際機場安檢人員在張光飛越8000多哩抵洛後檢查其行李箱時,發現他的手提登機箱內,竟藏20多隻被放置在隱藏籠內的禽鳥。

這種小型中國畫眉鳥(Chinese hwamei songbirds)在東南亞,每隻售價幾美元,但在南加州某些中國市場發法出售的價格卻可高達1000元,人們認為該禽鳥能帶來好運。

根據檢察官,張光在洛杉磯國際機場被捕前,越南官員已將其拘留五個月,懷疑他涉嫌走私高價鳥類。根據洛杉磯聯邦法院提交的文件,張光將鳴禽走私至美國,可獲2000元報酬。

其同謀者,園林市(Garden Grove)61歲董索尼 (Sony Dong),2018年因密謀將這些禽鳥走私至洛杉磯,被判處18個月聯邦監禁。他於2016年12月在洛杉磯國際機場被捕,當時正在等待張光搭乘從越南起飛的中華航空航班抵洛。

董索尼在認罪協議中承認,多年來他花錢請人從越南將這些色彩繽紛的鳥走私到洛城,這些是瀕危鳥類,受聯邦「瀕危野生動植物國際貿易公約」(International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)保護。

2010年,董從越南飛了15小時抵達洛杉磯後,被發現帶著14隻活的亞洲禽鳥,牠們分別用布包裹,綁在他的腿和腳踝,最終被判聯邦監獄四個月刑期。