走私鳴禽 亞裔男躲過牢獄之災

洛杉磯日報報導，橙縣西敏寺（Westminster）54歲亞裔男子張光（Quang Truong，譯音），因試圖將瀕危的「好運」鳴禽（Good luck songbirds）從越南 走私至洛杉磯，日前被判處三年緩刑，然其刑期已屆滿，換言之躲過牢獄之災。

2017年他在洛杉磯國際機場 （LAX）被捕後，承認聯邦一項共謀指控。當洛杉磯國際機場安檢人員在張光飛越8000多哩抵洛後檢查其行李箱時，發現他的手提登機箱內，竟藏20多隻被放置在隱藏籠內的禽鳥。

這種小型中國畫眉鳥（Chinese hwamei songbirds）在東南亞，每隻售價幾美元，但在南加州某些中國市場發法出售的價格卻可高達1000元，人們認為該禽鳥能帶來好運。

根據檢察官，張光在洛杉磯國際機場被捕前，越南官員已將其拘留五個月，懷疑他涉嫌走私高價鳥類。根據洛杉磯聯邦法院提交的文件，張光將鳴禽走私至美國，可獲2000元報酬。

其同謀者，園林市（Garden Grove）61歲董索尼 （Sony Dong），2018年因密謀將這些禽鳥走私至洛杉磯，被判處18個月聯邦監禁。他於2016年12月在洛杉磯國際機場被捕，當時正在等待張光搭乘從越南起飛的中華航空航班抵洛。

董索尼在認罪協議中承認，多年來他花錢請人從越南將這些色彩繽紛的鳥走私到洛城，這些是瀕危鳥類，受聯邦「瀕危野生動植物國際貿易公約」（International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora）保護。

2010年，董從越南飛了15小時抵達洛杉磯後，被發現帶著14隻活的亞洲禽鳥，牠們分別用布包裹，綁在他的腿和腳踝，最終被判聯邦監獄四個月刑期。