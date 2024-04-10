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洛城新語╱為什麼留美陸生越來越少？

洛城新語

曾幾何時，中國大陸學生都嚮往來美國鍍金，學成後回國成為「海歸」一族，在職場和家族中倍顯驕傲。如今，大陸生來美留學的火爆程度已經大不如以前，主要是由中國大陸就職環境以及美國移民政策不友好兩方面造成的。

根據非營利組織Opendoors網站公布的2022至2023年美國國際留學生數據，這年的國際留學生人數超過100萬人。美國學院或綜合性大學新生數量比前一年增長14%，至29萬8523人，該數字已經超過疫情前水平。在所有留學生中，中國和印度是留學大戶，兩者加起來留學生占比超一半，其中中國留學生排名第一，占比27%，印度留學生則占比25%。

然而通過與往年的數字相比，便能窺見端倪。近幾年，中國留學生雖是占比最大的留學生群體，但比例下降明顯。2017至2018年時，中國留學生占比達33%，當時印度為18%。這份報告中有針對中國留學生近年來更詳細的數字變化統計。2015至2019年，中國留學生人數持續上漲，2020年至2023年的三年間卻有了持續性明顯下降。在2022至2023年的後疫情時代，當美國的國際留學新生數量超越疫情前水平的大環境下，中國留學生數量卻持續下降。

根據Boundless網站的另一篇介紹國際留學生的文章，中國留學生近兩三年將目標轉移至其他國家如加拿大，新加坡，英國。這三個國家的中國留學生數量有明顯增長。中國留學生轉移留學目標，與美國不友好的移民政策以及較緊張的中美關係有很大關係。來美國求學的中國留學生，留美之路十分艱難，若通過一般的職業移民，目前算上排期，恐怕要等近十年，還不如「走線人」通過政治庇護移民來得快。當然，進行職業移民的前提是要抽中H-1B，而抽中的概率僅有20%至30%。其他解決身分問題的方法，還有傑出人才簽證、婚姻綠卡、投資移民等，對大多數留學生不適用。相比嚴峻的美國移民道路，加拿大、澳大利亞等國的政策就好很多。

留美的中國留學生減少，還與中國社會大環境有關。與十年前相比，如今留學鍍金已經再平常不過。以前留學生在中國職場和社會享有的優待已不復存在，留學生返回中國，也不一定會有高薪待遇，特別是在國外學習文科、藝術類專業的學生，回國生存壓力非常大，從事的工作與專業相差甚遠不說，月薪也許只有幾千元人民幣，不知何時才能將幾十萬的學費賺回來。換句話說，如今在中國社會，出國留學的性價比對大多數人來說，並不高。

綜合以上因素，來美求學的中國學生在下降，也並不稀奇了。不是美國教育不香，而是在現實因素的影響下，中國學生有不一樣的人生選擇罷了。

中國留學生 移民 疫情

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