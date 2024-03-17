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自然食品博覽會 華人美食亮眼

記者張宏╱洛杉磯報導
華人食品在美國西部自然食品博覽會（Natural Products Expo West）表現亮眼。（記者張宏╱攝影）
華人食品在美國西部自然食品博覽會（Natural Products Expo West）表現亮眼。（記者張宏╱攝影）

華人食品在美國西部自然食品博覽會（Natural Products Expo West）表現亮眼，為進軍北美市場各顯神通，台灣對外貿易發展協會帶來八家食品品牌，整體展現台灣加工食品逐年增長的實力；另有華人品牌為進入好市多包裝和尺寸大變身。來自台灣業者鮑秉忠表示，西部食博會如今成為華人食品業者必爭之地。

（影音來源：記者張宏）

Natural Products Expo West 為全球大型的天然健康展覽會，每年都吸引美國本土、歐洲、亞洲、南美甚至非洲等眾多買家前往洽談交流。今年展會於3月12至16日在安那罕舉行。

在主展廳台灣對外貿易發展協會的攤位很醒目，來自台灣八個品牌有一字排開。協會農業食品組專員邱瓊雯表示，這次帶來中祥、櫻桃爺爺、旺伯、統香、永禎、YENS、尋蜜趣蜂蜜、康健生機八家在台灣市場上受歡迎和信賴的產品。美國是台灣的首要出口市場，台灣對自己食品很有信心，食品加工技術和品質逐年提升，已有一些台灣品牌成功打入美國市場，未來希望帶來更多台灣優質產品。

來自台灣參展的中祥食品公司工作人員。（記者張宏╱攝影）
來自台灣參展的中祥食品公司工作人員。（記者張宏╱攝影）
中國的薑類產品很受主流歡迎。（記者張宏╱攝影）
中國的薑類產品很受主流歡迎。（記者張宏╱攝影）

中祥代表鮑秉忠帶來香蔥和紫菜系列餅乾參展，他表示，這個食博會規模已超過在紐約和賭城的相關展會，是很多華人食品業者的藍海。展會為期數天，且攤位數千，他也和業者分享經驗，要多處布展，化整為零，才能讓更多採購者看到和了解其品牌。同時參展前最好事先準備產品的成分表，在展會上，主辦方都會事先檢查和現場抽查，很多非天然成分不准進入展會，建議事先登錄官網做功課。

來自台灣參展的中祥公司餅乾。（記者張宏╱攝影）
來自台灣參展的中祥公司餅乾。（記者張宏╱攝影）
來自台灣的參展食品。（記者張宏╱攝影）
來自台灣的參展食品。（記者張宏╱攝影）
來自台灣參展的尋蜜趣蜂蜜。（記者張宏／攝影）
來自台灣參展的尋蜜趣蜂蜜。（記者張宏／攝影）
台灣對外貿易發展協會的攤位很醒目。（記者張宏╱攝影）
台灣對外貿易發展協會的攤位很醒目。（記者張宏╱攝影）
來自台灣參展的烏龍茶產品。（記者張宏╱攝影）
來自台灣參展的烏龍茶產品。（記者張宏╱攝影）

現場還有來自台灣的保健品和茶葉等參展。一名保健品業者表示，以往參展，主流對免疫天然和草本之類還缺乏概念，疫情後，他們明顯對中藥、益生菌和女性健康用品感興趣，為配合主流，產品包裝也更符合其審美。

來自中國大陸的水餃品牌思念展示為進軍北美主流市場變身的小籠包、燒賣等食品，其市場部代表Georgina表示，進入主流是他們的目標，像進入好市多很不容易但很值得，因為一旦進入好市多，品牌知名度迅速提升。

他們前兩年陸續進入墨西哥和加拿大的好市多，今年初進入美國的好市多。為此，重新設計產品的包裝和調整尺寸，更加凸顯中國傳統美食的品牌形象。好市多需要大份量的產品，因此特別變身成55個小籠包三磅裝的產品，且價格控制在20元以下。他們正在在努力進入南加州好市多，但加州已有很多同類亞洲品牌進入，競爭激烈，必須通過變身包裝等方式突出自身優勢。

來自台灣參展的食品。（記者張宏╱攝影）
來自台灣參展的食品。（記者張宏╱攝影）
來自台灣參展的永禎公司果肉乾。（記者張宏╱攝影）
來自台灣參展的永禎公司果肉乾。（記者張宏╱攝影）

好市多 華人 加州

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