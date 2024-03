2024奧斯卡「最佳國際影片」預測大熱門

西班牙影片《絕地盟約》。(奧斯卡評審委員會)

2024年奧斯卡 金像獎10日揭曉前夕,「最佳國際影片花落誰家?」成為預測大熱門。今年最佳國際影片提名雖然中國缺席,但好萊塢資深華裔 影評人表示,獲得提名的五部國際影片無論在內容、表演以及製作方面都有相當突破,評選結果令人期待。

洛杉磯資深華裔電影人和影評家安景夫介紹,參選奧斯卡國際影片必須符合兩條件:影片在美國以外製作,片長超過40分鐘,超過半數的對話為非英語,允許動畫片、紀錄片和長片參評。

今年獲得提名的5部國際影片分別是:《利益區域》(The Zone of Interest,英);《我是船長》(Io Capitano,義);《完美的日子》(Perfect Days,日);《絕地盟約》(Society of The Snow,西);《教師休息室》(The Teacher's Lounge,德)。

安景夫認為,《利益區域》是2023年國際影壇一朵奇葩,它描述了二戰期間佔領波蘭的德軍奧斯韋茨集中營指揮官Hoss和妻子及5個孩子,在與集中營一牆之隔的美麗家園的幸福生活。編劇導演以冷眼觀察的長鏡頭,靜止鏡頭,配上集中營的聲音和焚燒爐的濃煙,記錄這段慘無人道的故事。

安景夫認為,這部獲多項提名的外國影片,獲得最佳國際長片和最佳聲音獎可能性極高。

他認為,在外國影片最佳效果方面,與《利益區域》有得一拚的是義大利 影片《我是船長》,該講述兩個不滿16歲的西非少年歷盡艱辛從塞內加爾到義大利的故事,與近年全球性的移民遷移主題契合。