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2024奧斯卡「最佳國際影片」預測大熱門

記者楊青╱洛杉磯報導
西班牙影片《絕地盟約》。（奧斯卡評審委員會）
西班牙影片《絕地盟約》。（奧斯卡評審委員會）

2024年奧斯卡金像獎10日揭曉前夕，「最佳國際影片花落誰家？」成為預測大熱門。今年最佳國際影片提名雖然中國缺席，但好萊塢資深華裔影評人表示，獲得提名的五部國際影片無論在內容、表演以及製作方面都有相當突破，評選結果令人期待。

洛杉磯資深華裔電影人和影評家安景夫介紹，參選奧斯卡國際影片必須符合兩條件：影片在美國以外製作，片長超過40分鐘，超過半數的對話為非英語，允許動畫片、紀錄片和長片參評。

今年獲得提名的5部國際影片分別是：《利益區域》（The Zone of Interest，英）；《我是船長》（Io Capitano，義）；《完美的日子》（Perfect Days，日）；《絕地盟約》（Society of The Snow，西）；《教師休息室》（The Teacher's Lounge，德）。

安景夫認為，《利益區域》是2023年國際影壇一朵奇葩，它描述了二戰期間佔領波蘭的德軍奧斯韋茨集中營指揮官Hoss和妻子及5個孩子，在與集中營一牆之隔的美麗家園的幸福生活。編劇導演以冷眼觀察的長鏡頭，靜止鏡頭，配上集中營的聲音和焚燒爐的濃煙，記錄這段慘無人道的故事。

安景夫認為，這部獲多項提名的外國影片，獲得最佳國際長片和最佳聲音獎可能性極高。

他認為，在外國影片最佳效果方面，與《利益區域》有得一拚的是義大利影片《我是船長》，該講述兩個不滿16歲的西非少年歷盡艱辛從塞內加爾到義大利的故事，與近年全球性的移民遷移主題契合。

安景夫表示，其他由德國導演Wim Wenders導演的日本影片《完美的日子》、西班牙影片《絕境盟約》、2023年在柏林影展獲藝術影院獎的德國影片《教師休息室》，也都表現精彩，獲得提名實至名歸。

德國影片《教師休息室》。（奧斯卡評審委員會）
德國影片《教師休息室》。（奧斯卡評審委員會）
日本影片《完美的日子》。（奧斯卡評審委員會）
日本影片《完美的日子》。（奧斯卡評審委員會）
英國影片《利益區域》。（奧斯卡評審委員會）
英國影片《利益區域》。（奧斯卡評審委員會）
義大利影片《我是船長》。（奧斯卡評審委員會）
義大利影片《我是船長》。（奧斯卡評審委員會）

義大利 奧斯卡 華裔

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