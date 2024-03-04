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初選在即 華裔候選人廣告被盜拆 「已構成刑事犯罪 」

記者邵敏／洛杉磯報道
現場附近發現的幾根綁廣告牌的桿子。（受訪者提供）
現場附近發現的幾根綁廣告牌的桿子。（受訪者提供）

3月5日初選將至，加州第49區共和黨眾議員候選人劉龍珠表示，他有多個競選標牌日前被盜，包括一個寬6呎、長9呎的大型廣告牌，以及其他幾個尺寸較小的牌子。身為律師的劉龍珠嚴厲指責這種行為，指對方已構成刑事犯罪。

被盜竊的競選廣告牌位於蒙特利公園市E Hellman大道1011號，靠近10號公路New Avenue出口，是一個住宅區街道。2月26日，劉龍珠經過此地，首先發現大幅競選廣告牌不翼而飛，其他幾個插在附近草坪上的標牌，也消失不見。

競選團隊成員指出，這幅大型廣告牌長6呎、寬9呎，經屋主同意，用非常堅實的桿子，牢固綁在公寓大樓的圍牆上。廣告牌被盜後，團隊成員詢問屋主，對方表示不知情。劉龍珠研判，廣告牌顯然被人用工具拆下來，「小牌子順手牽羊容易拿走，但這麼大的廣告牌，一定是選擇合適時間作案，才不會被發現 」。

未經同意拆除競選標語，該行為已構成刑事犯罪。劉龍珠表示，雖然標牌不值錢，成本只有250元，但法律明文規定，竊盜或拿走競選標牌，違反加州刑法第488條竊盜輕罪。若罪名成立，坐牢6個月，罰款1000元 。劉龍珠2月29日已向蒙市警局報案。他同時指出，類似事件不僅發生在他身上，其他競選者在華人社區也碰到過。

猜測作案動機，劉龍珠認為有幾種可能，第一種是對方不滿他的競選政見。第二種可能是對他本人不滿，「我平時打官司得罪人，或者其他個人原因。」第三種猜測，劉龍珠表示，有可能是其他候選人的支持者，認為拆除對方廣告牌，可以幫助其支持的候選人。

無論哪一種動機，劉龍珠認為，對方除需承擔法律後果外；該行為本身，也是對言論自由的攻擊。美國憲法精神，言論自由是民主法治的基礎，標牌是競選人擁有言論自由的權利體現。盜取拆除競選廣告牌，就是攻擊言論自由。

附近幾個小標牌也被盜，此為被盜前照片。（受訪者提供）
附近幾個小標牌也被盜，此為被盜前照片。（受訪者提供）
寬6呎、長9呎大型廣告牌被盜，此為被盜前照片。（受訪者提供）
寬6呎、長9呎大型廣告牌被盜，此為被盜前照片。（受訪者提供）
案發後，競選團隊重新裝上新的廣告牌。（受訪者提供）
案發後，競選團隊重新裝上新的廣告牌。（受訪者提供）
附近幾個小標牌也被盜，此為被盜前照片。（受訪者提供）
附近幾個小標牌也被盜，此為被盜前照片。（受訪者提供）

加州 蒙特利公園市 眾議員

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