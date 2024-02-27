爾灣市議員分區選舉3/5公投 華裔律師劉令淳將參選

爾灣市的D提案將全市分成六個市議員選區，其中第1、2選區亞裔居民比例均超過六成，華裔律師劉令淳近日宣佈參選第1選區市議員。(圖：爾灣市政府網站）

爾灣 市選民將於3月5日的初選中，投票 表決是否將市議員改為分區選舉制，如果D提案獲通過，爾灣市議會可能新增兩個以上無現任議員參選的席位，有志進軍爾灣市議員的候選人紛紛摩拳擦掌為分區選舉佈局，其中包括將參選第1選區的華裔律師劉令淳（Melinda Liu）。

爾灣市的D提案將爾灣市民意代表由5人擴增到7人，除了市長仍維持由全市選民投票選出之外，其餘6位市議員將採分區投票方式選出。爾灣市經過大半年公聽、規畫定出6個市議員選區（見附圖），平均每個市議員選區中約有５萬居民。

根據D提案的選區畫分，亞裔 聚集在第1及第2選區，這兩個選區都屬於爾灣市的新開發地區，其中第1選區亞裔居民比例高達62%，亞裔姓氏的登記選民約四成。將競選第1選區市議員的劉令淳指出，選區範圍變小，有利於新面孔的候選人，可直接接觸到更多選民，聽取他們對市政建設的看法。

如果D提案獲得50%以上選票通過，爾灣市將在今年11月的大選中，由第2、3、4選區產生三位任期四年的市議員，而第1選區選出的市議員任期兩年。在2026年的選舉中，再選出代表第1、5、6選區任期四年的的市議員，過渡到每兩年改選三位市議員席位的常態。

定居爾灣市20年的劉令淳，是一位財產信託律師，她的三個孩子均自爾灣學區畢業，中、英雙語流利的劉令淳，曾擔任本地許多非營利組織的領導人及義工，包括爾灣中文學校家長會、橙縣女童軍、北木高中家長會、北木高中體育協進會等等。

爾灣市議會今年任期屆滿的包括市長Ferrah Khan、兩位市議員 Tammy Kim 及Mike Carroll，Ferrah Khan已宣佈參選橙縣縣委，Tammy Kim將競選爾灣市長，而任期到2026年的市議員Larry Agran也有意參選爾灣市長。