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洛學區十項學術全能 7隊晋級加州賽

洛杉磯訊

洛杉磯聯合學區學術十項全能（Academic Decathlon）競賽24日決出排次，謝爾曼橡樹精進學習中心隊（Sherman Oaks Center for Enriched Studies）在45隊的激烈競爭中脫穎而出，勇奪冠軍，這也是該團隊繼去年之後再次獲得冠軍殊榮，將代表洛杉磯聯合學區參加今年3月的加州決賽。

謝爾曼橡樹精進學習中心隊24日以40392.4的總得分獲得洛杉磯聯合學區第43屆學術十項全能賽冠軍。該賽滿分為60000分。該隊的學生主力隊員包括Eva Karamanoukian、Rose Ortiz、Jaylen Patel、Jericho Milrad、Kavidu De Silva、Luke Bula、Nathan Ark和華裔學生Luke Leung。

洛杉磯聯合學區總監Alberto Carvalho在當天的頒獎儀式上高度贊揚謝爾曼橡樹精進學習中心傑出的學術表現以及教師和學生的努力，他同時感謝所有參賽的學生、教練和家長的辛勤付出。

除謝爾曼橡樹精進學習中心隊外，在24日決賽中躋身七名隊伍分別是：Verdugo Hills、Bell High、Van Nuys、The Science Academy STEM Magnet、James A. Garfield和John Marshall高中隊。這六所學校也將與冠軍隊一起受邀參加3月21日到24日在聖塔克拉拉舉辦的加州決賽，爭奪4月25日至27日在賓州匹茲堡舉行全美決賽入場券。

洛杉磯 學區 加州

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