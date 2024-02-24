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黃泰平接任蒙特利公園市長 吳紹榮輪值副市長

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市新任市長黃泰平2月20日宣誓就職 。（市議會截圖）
蒙市新任市長黃泰平2月20日宣誓就職 。（市議會截圖）

蒙特利公園市市議會2月20日舉行了特別會議，副市長黃泰平接任市長，市議員吳紹榮輪值副市長，隨後宣誓就職。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、前加州眾議員伍國慶、蒙市前市長陳李琬若（Lily Lee Chen）等出席就職典禮。

新任市長黃泰平說，蒙市歷來是一個讓移民和定居者將夢想變為現實的地方，然而，近年住房成本飆升、企業面臨不確定性等負面因素，讓許多人離夢想越來越遠。他表示，「我們必須重新致力於讓蒙特利公園成為一個充滿機會和希望的地方，集中注意力並努力應對住房負擔能力、基礎設施老化、經濟發展和環境永續性等方面的挑戰，尤其需要關注小企業的發展和推廣。」他補充，「在過去的一年中，我們展示了共同努力克服面臨的挑戰的重要性。未來讓我們繼續齊心協力，推動蒙特利公園邁向更光明的未來，並確保我們的城市繼續成為一個美麗的城市」。

副市長吳紹榮表示，感謝家人和華埠服務中心的支持，才能完成自己所熱愛的事業，也就是為這個偉大的社區服務。他說，「2023 年是充滿挑戰的一年，但我們取得了成功」，他對過去感到自豪，對未來充滿信心。

卸任的前蒙市市長桑契斯(Jose Sanchez)。（市議會截圖）
卸任的前蒙市市長桑契斯(Jose Sanchez)。（市議會截圖）

卸任市長桑契斯(Jose Sanchez)表達了對蒙市政府整個團隊的感謝，他表示，「強大的團隊意識和團隊做出的傑出工作，推動了整座城市的向前發展，我們今年取得的一切成就都是因為我們作為一個團隊共同努力」。回顧過去這一年，桑契斯說，大規模槍擊事件讓整個社區陷入悲痛，他非常感謝聯邦和地方的官員、各大組織和社群團體、急救人員和警察、蒙市工作人員等為整個社區做出的努力。

趙美心為桑契斯頒發感謝狀，她表示，他的市長工作非常出色，而且他是在這座城市經歷歷史上最困難的時刻做到的。在過去一年中，他與市議會同事、市政府工作人員和聯邦官員合作，努力幫助城市康復，在他的領導下，蒙市發起了各種聯邦和地方倡議，包括蒙市康復基金和復原中心的建立，以及批准新法令限制槍枝暴力等。同時，他作為一名老師，對學生盡心奉獻，取得了許多優異成績。

蒙特利公園市 眾議員 趙美心

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